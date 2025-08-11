"Нічого ми не отримаємо": Подоляк оцінив перспективи зустрічі Трампа і Путіна

Що сказав Михайло Подоляк:
- Двосторонній формат Росія-США не вирішить питання війни і миру в цілому
- Україна повинна вийти на "правильні переговорні позиції"
Переговори лідерів США і РФ не вирішать питання війни і миру. Присутність України необхідна в тому чи іншому переговорному форматі. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Двосторонній формат Росія-США не вирішить питання війни та миру загалом. Ще раз підкреслюю, Сполучені Штати можуть мати право. Трамп може мати право зустрічатися, з ким завгодно на будь-які теми. Але, безумовно, якщо ми хочемо дійти до фіналу цієї війни, присутність України безсумнівна, присутність Європи опосередковано або синхронізовані позиції, або напряму - також безсумнівна, тому що все це стосується, насамперед, європейського континенту", - заявив Подоляк.відео дня
На його думку, очікування щодо переговорів Трампа і Путіна "занадто високі".
"На мій погляд, нічого суттєвого ми не отримаємо. Тому що все ж таки є розуміння, що таке Російська Федерація і що Путін вкладає в припинення війни", - зазначив він.
Водночас Подоляк додав, що це "пожвавлення певних процесів", і Україна має вийти на "правильні переговорні позиції", де мають бути присутніми президент Володимир Зеленський і представники Європи, можливо інші глобальні держави, які мають вплив на Росію.
При цьому Подоляк оцінив можливість участі Зеленського в переговорах 15 числа на Алясці як "п'ятдесят на п'ятдесят", бо "точно поки що немає сценарію".
Зустріч Трампа і Путіна - новини за темою:
Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив зустріч із Путіним у п'ятницю, 15 серпня. Щоправда, він, схоже, обмовився і сказав, що нібито поїде на переговори в Росію.
Зеленський і лідери Європи поговорять із Трампом телефоном у середу, 13 серпня. Обговорюватимуть механізми тиску на агресора Росію і так звані територіальні домагання режиму Путіна.
Журналісти Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".
Про персону: Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.
