Путін вимагатиме капітуляції Києва: ЗМІ про ймовірний сценарій переговорів у Туреччині

Риторика Дональда Трампа на адресу Росії помітно посилилася, що змусило Кремль відреагувати.

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З'явився прогноз переговорів про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Зеленський відвідає Туреччину навіть якщо РФ не припинить вогонь

Риторика Трампа на адресу Росії помітно посилилася

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Туреччину 15 травня для участі в потенційних переговорах із Росією, навіть якщо Москва не виконає умови про припинення вогню.

Як пише видання Axios, про це розповів на умовах анонімності один із представників української влади.

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"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер незалежно від того, чи погодиться Росія на припинення вогню", - зазначив він.

Тим часом, як пише The Times, риторика Дональда Трампа на адресу Росії помітно посилилася, що змусило Кремль відреагувати, хоча поки що лише на рівні заяв. Незважаючи на це, Володимир Путін, судячи з усього, не має наміру відступати від своїх масштабних вимог щодо України.

Видання звертає увагу на нічний виступ Путіна, який транслювали о 2 годині ночі після ультиматуму про 30-денне перемир'я, висунутого Україною та країнами Заходу. Російський лідер запропонував почати прямі переговори, але відмовився від негайного припинення бойових дій, знову заявивши про необхідність усунення "корінних причин" конфлікту.

Як уточнює автор статті, за подібним формулюванням, типовим для кремлівської риторики, ховаються давні вимоги Москви: зміна прозахідного керівництва в Києві, відмова України від курсу на членство в НАТО, а можливо, і визнання втрати Криму і чотирьох окупованих регіонів.

Журналіст також висловлює сумнів у тому, що загроза нових санкцій може змінити позицію Кремля. Росія вже є країною з найбільшим числом санкцій у світі, однак це мало вплинуло на рівень життя у великих містах на кшталт Москви і Санкт-Петербурга - принаймні, не настільки, щоб змусити Путіна відмовитися від війни, яку він, як підкреслюється в матеріалі, вважає частиною своєї "історичної місії".

"Ось чому Кремль знов і знов повторює свої вимоги, варіюючи формулювання, але не зсуваючись із позиції, що мир можливий тільки на умовах капітуляції України", - додав автор.

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно повинна погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

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Що таке Axios? Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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