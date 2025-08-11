Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв

У перші декілька хвилин зустрічі з Путіним стане зрозуміло, чи здатний він на угоду, сказав Дональд Трамп.

Трамп має намір організувати тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським / Главред

Головне:

Трамп має намір повернути Україні деякі окуповані території

Трамп готує зустріч із Путіним і Зеленським

Трамп не укладатиме угоди з Путіним

Президент США Дональд Трамп має намір організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та глави країни-окупанта Росії Володимира Путіна. Трамп має намір повернути під контроль Києва "деякі окуповані території".

Під час своєї пресконференції в Білому домі в понеділок, 11 серпня, він зробив низку заяв щодо мирного процесу в Україні.

Наступна зустріч - Зеленський, Путін і Трамп

За словами Трампа, він здатний організувати тристоронню зустріч лідерів України, РФ і США.

"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.

"Угода Трампа і Путіна"

Трамп стверджує, що він не збирається укладати угоду з Путіним. Домовлятися мають Зеленський і Путін.

"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ і Україна). Росія має повернутися до розвитку своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано", - заявив американський лідер.

Мета зустрічі Трампа і Путіна

Метою зустрічі з Путіним на Алясці є припинення вогню.

"Відбудеться одне з двох: буде гарна зустріч, ми зробимо крок уперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко. Ми матимемо справу з європейськими лідерами, ми матимемо справу із Зеленським. І я сподіваюся, ми матимемо великий успіх", - пояснив Трамп.

"Буде певний обмін територіями"

Трамп заявив, що будуть спроби повернути частину окупованих РФ територій під контроль України.

"Буде певний обмін територіями. Росія окупує значну частину території України, проте США і партнери будуть "намагатися повернути частину цієї території назад Україні", - додав президент США.

США можуть вийти з мирного процесу

"Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ти маєш закінчити цю війну, ти маєш її припинити", - сказав Трамп про те, що він скаже Путіну.

При цьому глава Білого дому допустив вихід США з мирних перемовин.

"Я можу піти [із зустрічі з Путіним] і сказати - удачі. І цим усе закінчиться. Я можу сказати, що це врегулювати не вдасться. Дехто вважає, що Путін хотів усю територію України, і я був одним із них. Думаю, якби не я, він би навіть зараз ні з ким не говорив. Але ми з ним зустрінемося, дізнаємося подробиці, потім зателефонуємо президенту Зеленському та європейським лідерам, і я їм скажу... я не буду укладати угоду, це не залежить від мене", - припустив Трамп.

Дзвінок Зеленському

Трамп анонсував дзвінок Зеленському після зустрічі з Путіним.

"Думаю, з поваги я спочатку зателефоную Зеленському [після зустрічі з Путіним]. І я можу сказати - удачі, воюйте далі. Або можу сказати, що ми можемо укласти угоду", - сказав він і додав, що хотів би досягти "найкращої угоди для обох сторін".

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив зустріч із Путіним у п'ятницю, 15 серпня. Щоправда, він, схоже, обмовився і сказав, що нібито поїде на перемовини до Росії.

Зеленський і лідери Європи поговорять із Трампом телефоном у середу, 13 серпня. Обговорюватимуть механізми тиску на агресора Росію і так звані територіальні забаганки режиму Путіна.

Журналісти Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Втім, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "суходільний коридор".

