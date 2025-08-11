Командний пункт знищено: Генштаб розкрив, яке високе керівництво РФ ліквідували

Як повідомив Генштаб, знищення цього об’єкта стало черговим етапом у систематичному зруйнуванні інфраструктури управління російських військ.

Знищено командування російської бригади

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади РФ на Донеччині

Ліквідовано командира бригади та п’ятьох членів оперативного складу

Українські Сили оборони завдали точкового удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, що знаходиться на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні в Telegram. відео дня

За попередньою інформацією, внаслідок удару високоточною зброєю було ліквідовано командира бригади з позивним "Днєпр" та п’ятьох членів оперативного складу.

Також Генштаб повідомив, що від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Зазначається, що захисники зупиняють війська Росії, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 191 БпЛА та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів", - зазначає Генштаб.

Удари по цілям росіян в серпні - що відомо

Главред писав, що 8 серпня у Сочі та деяких інших південних містах Росії було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів. Влада розпочала евакуацію жителів і туристів із пляжів. Також було тимчасово призупинено роботу аеропорту.

У ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто було атаковано безпілотниками, внаслідок чого над місцевою нафтобазою піднявся стовп диму.

Крім того, в ніч на 4 серпня вибухи лунали у Волгоградській області, де ціллю стали об'єкти транспортно-енергетичної інфраструктури. Зазначається, що це була вже 11-та або 12-та атака на залізничні вузли в Росії.

