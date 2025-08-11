Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали дату похолодання

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 12 серпня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську області.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 серпня Україну накриє антициклон. Загалом буде сонячна та суха погода. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті - 27-30 градусів тепла. У цей дуже будуть сильні пориви вітру на сході країни.
Найближчим часом погода особливо змінюватись не буде. 17-18 серпня почне посилюватись спека. А вже 19 серпня Україну накриє сильне похолодання.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 12 серпня
В Україні 12 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Харківській та Луганській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +31
За даними meteoprog, 12 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+31 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.
Погода 12 серпня у Києві
У Києві 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
