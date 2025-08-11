Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали дату похолодання

Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 серпня

Де температура повітря підвищиться до +34 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 12 серпня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську області.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 серпня Україну накриє антициклон. Загалом буде сонячна та суха погода. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті - 27-30 градусів тепла. У цей дуже будуть сильні пориви вітру на сході країни.

Найближчим часом погода особливо змінюватись не буде. 17-18 серпня почне посилюватись спека. А вже 19 серпня Україну накриє сильне похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 12 серпня

В Україні 12 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Харківській та Луганській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 12 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+31 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: meteoprog

Погода 12 серпня у Києві

У Києві 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

