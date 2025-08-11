Київстар, Vodafone та lifecell: найвигідніші тарифи для українських пенсіонерів

Деякі пакети створені саме з урахуванням потреб цієї категорії абонентів та доступні за дуже навіть привабливою ціною.

Пенсіонерам не обов’язково витрачати великі суми на мобільний зв’язок, адже українські оператори Київстар, Vodafone та lifecell пропонують як універсальні, так і спеціальні бюджетні тарифи для людей похилого віку, пише Главред з посиланням на Новини.LIVE.

Пропозиція від Київстар

Оператор надає можливість підключити тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на місяць. Він призначений для людей від 60 років і осіб з інвалідністю. Підключення можливе лише контрактним абонентам у фірмових магазинах, що виключає шахрайські ризики.

Пакет включає:

10 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

100 хвилин на інші українські номери;

100 SMS;

доступ до Київстар ТБ Легкий (понад 200 телеканалів та базова бібліотека фільмів, серіалів і шоу);

домашній інтернет до 100 Мбіт/с.

Абонент може додати "Суперсилу": ще 100 хвилин на дзвінки в Україні та за кордон, 5 ГБ у роумінгу або безлімітне користування популярними застосунками (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Apple TV, Amazon Video тощо).

Тарифи від Vodafone та lifecell

У Vodafone найдоступніший контрактний пакет — Red Start за 240 грн на місяць. Він передбачає 20 ГБ інтернету, безліміт усередині мережі, 200 хвилин на дзвінки по Україні та 200 SMS. Якщо перейти з іншого оператора, вартість знижується до 200 грн.

Додатковий бонус — Online PASS, що зазвичай коштує 30 грн/міс., але для абонентів Red Start надається безкоштовно. З ним можна безлімітно спілкуватися в месенджерах, здійснювати аудіо- та відеодзвінки в підтримуваних застосунках.

Абонентам lifecell доступний тариф "Максі" за 300 грн/міс., який включає 40 ГБ інтернету, 1 500 хвилин на дзвінки по Україні та безліміт у мережі. При переході з іншого оператора ціна знижується на 110 грн. Якщо оплачувати вчасно — надається безлімітний інтернет.

Мобільні оператори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом лютого та березня 2025 року компанія lifecell внесла зміни до умов своїх тарифних планів. Зокрема, було скориговано вартість та наповнення 4-тижневих пакетів послуг для низки тарифів.

Крім того, з 11 червня lifecell підвищив ціну на міжнародні дзвінки та SMS. Вартість одного SMS-повідомлення за кордон зросла вдвічі, з 5 до 10 гривень.

З 23 липня 2025 року компанія lifecell підвищила тарифи на дзвінки на міські номери та на номери інших мобільних операторів в Україні. Детальну інформацію про зміни можна знайти на офіційному сайті lifecell.

Також експерти дали чітке пояснення, що робити, якщо не працює зв'язок. Дотримуючись простих кроків, користувачі зможуть мінімізувати проблеми з мережею і залишатися на зв'язку в умовах, коли це вкрай важливо.

