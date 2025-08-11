Рус
Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

11 серпня 2025, 21:15
Українські інженерно-фортифікаційні споруди працюють у районах Золотого Колодязя та Шахового, хоча ворог намагається їх обходити.
Ситуація на фронті залишається напруженою через спроби ворога використовувати слабкі місця

  • Як росіяни просуваються на Донбасі
  • Які плани ворога на Добропілля

Російські війська просунулися в районах Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, повідомляють аналітики DeepState.

"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках [російські окупанти] пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", – йдеться у повідомленні DeepState.

Там додали, що росіяни не планують зупинятися на цьому та намагаються розвинути успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

Обстановка на фронті

"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби. Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", – додають аналітики.

Українські інженерно-фортифікаційні споруди у районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах є якісними, але росіяни обходять їх і планують зайняти для оборони.

За інформацією DeepState, просування окупантів стало можливим завдяки вогневому контролю дронами. "Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", – зазначають аналітики DeepState.

А тим часом на Сумщині

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що ситуація на Сумщині починає стабілізуватися. За його словами, українські війська переходять до контратакувальних дій і контролюють район Кіндратівки, де також був звільнений ще один населений пункт.

"Ворог активно нагнітав ситуацію, прогнозуючи наступ на Суми, проте сьогодні у нього просто немає ресурсів для цього. Це надзвичайно великі зусилля, які наразі ворог не може реалізувати. З нашого боку ми домінуємо біля Кіндратівки, а ще один населений пункт було звільнено вчора", — зазначив Ткачук в ефірі телемарафону.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Крім того, обстановка в районі Покровська стала однією з найбільш напружених за весь останній рік, повідомив в ефірі представник Об'єднаного стратегічного командування "Дніпро" майор Віктор Трегубов.

Також Ситуація на Сумщині стабілізується, повідомив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, передає УНІАН. За його словами, українські війська переходять до контратакувальних дій і контролюють район Кіндратівки, де також був звільнений ще один населений пункт.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

