Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

Українські інженерно-фортифікаційні споруди працюють у районах Золотого Колодязя та Шахового, хоча ворог намагається їх обходити.

Ситуація на фронті залишається напруженою через спроби ворога використовувати слабкі місця / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, DeepState

Як росіяни просуваються на Донбасі

Які плани ворога на Добропілля

Російські війська просунулися в районах Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, повідомляють аналітики DeepState.

"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках [російські окупанти] пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", – йдеться у повідомленні DeepState. відео дня

Там додали, що росіяни не планують зупинятися на цьому та намагаються розвинути успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

Обстановка на фронті

"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби. Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", – додають аналітики.

Українські інженерно-фортифікаційні споруди у районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах є якісними, але росіяни обходять їх і планують зайняти для оборони.

За інформацією DeepState, просування окупантів стало можливим завдяки вогневому контролю дронами. "Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", – зазначають аналітики DeepState.

А тим часом на Сумщині

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що ситуація на Сумщині починає стабілізуватися. За його словами, українські війська переходять до контратакувальних дій і контролюють район Кіндратівки, де також був звільнений ще один населений пункт.

"Ворог активно нагнітав ситуацію, прогнозуючи наступ на Суми, проте сьогодні у нього просто немає ресурсів для цього. Це надзвичайно великі зусилля, які наразі ворог не може реалізувати. З нашого боку ми домінуємо біля Кіндратівки, а ще один населений пункт було звільнено вчора", — зазначив Ткачук в ефірі телемарафону.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Крім того, обстановка в районі Покровська стала однією з найбільш напружених за весь останній рік, повідомив в ефірі представник Об'єднаного стратегічного командування "Дніпро" майор Віктор Трегубов.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

