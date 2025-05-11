Зеленський попередив про наслідки відмови РФ від припинення вогню: подробиці

Читайте в матеріалі:
- Чому Зеленський наголошує на дзеркальній відповіді
- Яку роль у переговорах відіграють західні партнери
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до мирних переговорів у будь-якому форматі. При цьому, за його словами, у разі відмови Росії від припинення вогню ЗСУ відповідатимуть дзеркально. Про це він заявив у зверненні в Telegram.
"Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо", – зазначив президент у зверненні.відео дня
Глава держави також наголосив, що війна має завершитися, і Україна не має жодних проблем із веденням переговорів.
"Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись.І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну", – заявив Зеленський.
Переговори в Стамбулі - останні новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.ї
Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.
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Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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