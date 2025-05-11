Зеленський попередив про наслідки відмови РФ від припинення вогню: подробиці

Президент попереджає про дзеркальну реакцію у разі відмови РФ припинити вогонь на фронті.

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Україна підтверджує готовність до перемовин у будь-якому форматі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Чому Зеленський наголошує на дзеркальній відповіді

Яку роль у переговорах відіграють західні партнери

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до мирних переговорів у будь-якому форматі. При цьому, за його словами, у разі відмови Росії від припинення вогню ЗСУ відповідатимуть дзеркально. Про це він заявив у зверненні в Telegram.

"Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо", – зазначив президент у зверненні. відео дня

Глава держави також наголосив, що війна має завершитися, і Україна не має жодних проблем із веденням переговорів.

"Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись.І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну", – заявив Зеленський.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.ї

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

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