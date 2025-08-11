Рус
Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

Віталій Кірсанов
11 серпня 2025, 19:26
1746
Найбільше ударних дронів та імітаторів ворог випустив по українських містах у липні - понад 6 тисяч одиниць.
Тільки на "Шахеди" за сім місяців РФ витратила понад $5 млрд
Тільки на "Шахеди" за сім місяців РФ витратила понад $5 млрд / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

З початку нинішнього року Росія витратила на обстріли українських міст близько 13,4 мільярда доларів. Про це пише Forbes.

Зазначається, що тільки на "Шахеди" за сім місяців Росія витратила понад 5 млрд доларів. Ці дрони, а також БПЛА-імітатори стали основним засобом ураження в російських повітряних атаках. За даними видання, за вищевказаний період РФ випустила майже 29 тисяч далекобійних дронів, які несли від 1,4-1,7 млн кг вибухівки.

Найбільше ударних дронів та імітаторів ворог випустив по українських містах у липні - понад 6 тисяч одиниць.

"Точна пропорція - скільки летить "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів - невідома. На травень РФ виробляла 2700 "Шахедів" і 2500 імітаторів на місяць, розповідали Forbes Ukraine в ГУР. В обстрілі 17 червня з 440 дронів "справжніми" було близько 280 "Шахедів", за повідомленням Повітряних сил. Оціночна пропорція - близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів" - приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустила РФ із початку року. Кожен із них має боєголовку до 90 кг. Сумарно на "Шахедах" прилетіло в Україну 1400-1700 т вибухівки з початку року", - зазначають автори.

За даними прес-служби ГУР, один "Шахед" коштує орієнтовно $200 000. Таким чином, сумарні витрати на атаки "Шахедами" можуть сягати 5,7 млрд доларів, сказано в матеріалі.

Обстріли України: скільки Росії коштували ракетні удари

Також з початку року для атак застосовувалися ворогом і ракети. За підрахунками Forbes Ukraine, йдеться про 932 ракети, які несли 0,4 млн кг вибухівки. І їхня вартість може сягати $7,7 млрд.

Із 932 ракет 311 були балістичними, пише видання:

  • 235 "Іскандер-М"/KN-23/24 - на $1 млрд;
  • 47 зенітних ракет С-300 - на $10 млн;
  • 29 аеробалістичних ракет "Кинджал" - на $290 млн.

При цьому крилатих ракет з початку року РФ використала понад 600. Найбільше - Х-101/Іскандер-К. Йдеться про 451 ракету на $6,2 млрд.

Для порівняння додамо, що витрачені Росією на обстріли України 13,4 мільярда доларів - це орієнтовний бюджет Ефіопії на 2021 рік (за даними з відкритих джерел).

РФ удосконалює "Шахеди" для обстрілів України:

Армія РФ почала впроваджувати технології, які дозволяють "Шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів. Про це повідомив перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що розвиток дронових технологій у сучасній війні відбувається стрімко, змінюється тактика, з'являються нові рішення, і Україна повинна діяти на випередження.

Як писав Главред, Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів".

Російська сторона істотно збільшила кількість "Шахедів", якими атакує Україну. За даними української розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 "Шахедів" на добу.

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Forbes шахід атака дронів Ракетна атака на Україну ракетна атака на Києв
