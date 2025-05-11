"Унікальна" техніка, яка ніколи не опиниться на фронті: як зганьбився Путін

Російський диктатор представив на параді в Москві військову техніку, яку РФ не може виробити, щоб відправити на фронт.

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Путін зганьбився на параді / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Що відомо:

Експерт назвав ганебні моменти з параду в Москві

Путін представив техніку, яку ніколи не відправлять на фронт

Російський диктатор Володимир Путін вирішив показати на параді техніку, яку ніколи не відправлять у зону бойових дій. Вона була зроблена на показ для російської пропаганди. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Серед такої техніки помітили бойову броньовану машину "Курганець", "Бумеранг" тощо.

"Усе це різні модифікації техніки, яку ніколи серійно не вироблятиме Російська Федерація. Т-14 "Армата", "Курганці" та "Бумеранги" - це винятково для парадів, це винятково для фетиша і пропаганди. Серійно ці зразки не будуть вироблятися, тому що у Росії немає технічної і технологічної можливості робити їх у великій кількості", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що у росіян немає лінії виробництва, щоб виготовляти хоча б 6-7 танків Т-14 "Армата".

"Тому побачене на Красній площі - це ганьба в питаннях військово-технічного і військово-промислового потенціалу. Усю цю ганьбу і невелику кількість механізованої компоненти (техніки було дійсно небагато - більше, ніж у попередні роки, але не більше, ніж до повномасштабного вторгнення) Росія намагалася компенсувати кількістю людського ресурсу на параді", - сказав експерт.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Коваленка для Главреда:

Коваленко також додав, що на параді були представлені підрозділи як російських окупантів, так і країн, які приїхали до Москви. Путін навіть особисто дякував північнокорейському генералітету за допомогу з Курською операцією, що лише підтверджує, що у диктатора є серйозні проблеми з власним військовим ресурсом.

"Це репутаційні втрати для Росії, адже "друга армія світу" звертається по допомогу до Північної Кореї, щоб впоратися з Силами оборони України, які зайшли в Курську область, на територію РФ. Тобто російська армія не може впоратися з українськими військами, які зайшли на її територію, це нонсенс і парадокс!" - зазначив Коваленко.

Парад у Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що очільнику Кремля Путіну не було чого сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, окрім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави.

Водночас, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов говорив, що візити до 9 травня не дадуть змоги Путіну відчути себе сильнішим. Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по всьому світу.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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