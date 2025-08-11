"Шахтар" втратив очки, але знайшов винного: який спірний епізод викликав скандал

"Шахтар" готується до Ліги Європи, продовжуючи боротьбу після суперечливого матчу проти "Карпат" в УПЛ.

Ігор Краснопір приносить "Карпатам" нічию в надрезультативному матчі з "Шахтарем" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Чому "Шахтар" обурений суддівством у матчі з "Карпатами"

Які ключові суперечливі епізоди відзначили у грі

"Шахтар" висловив незадоволення суддівством у матчі другого туру УПЛ проти "Карпат" (3:3), повідомляє "Суспільне Спорт". Після нічиєї в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Панатінаїкоса" (0:0), донецька команда провела виїзний поєдинок у чемпіонаті України проти "Карпат", які у стартовому матчі сезону поступилися "Поліссю".

Хід матчу та результат

"Гірники" відкрили рахунок на 9-й хвилині, але вже через 9 хвилин львів’яни зрівняли рахунок. Протягом матчу "Шахтар" двічі виходив уперед, однак втримати перевагу не вдалося — на останніх хвилинах Ігор Краснопір приніс "Карпатам" нічию в результативній грі 3:3.

Суперечливий епізод перед третім голом

Суперечливим став епізод перед третім голом "левів": Жан Педрозу в щільній боротьбі відібрав м’яч у захисника "Шахтаря" Юхима Коноплі та навісив у штрафний майданчик, де Краснопір точно пробив головою. Суддя Микола Балакін фолу не зафіксував.

Реакція "Шахтаря"

У звіті "гірників" на офіційному сайті зазначили, що "на повторі було видно, що Педрозу порушив правила на Коноплі". Спортивний директор і екскапітан "Шахтаря" Дарійо Срна у Instagram також висловився про суддівство, назвавши зарахований гол Краснопіра суперечливим та заявив, що "нічого не змінюється, та сама історія". Він також звернув увагу на епізод на 69-й хвилині, коли Мар’ян Швед впав у штрафному майданчику "Карпат" після зіткнення з Пабло Альваресом, але фолу не було.

Позиція головного тренера Арди Турана

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран, коментуючи матч, підкреслив, що команда має зосередитися на власних помилках у захисті, а не звинувачувати суддів у результаті.

Після двох турів УПЛ "Шахтар" набрав 4 очки та посідає третє місце в турнірній таблиці. Наступний поєдинок команди відбудеться 14 серпня о 21:00 за Києвом — це буде матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Панатінаїкоса".

