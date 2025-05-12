Ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні - The Economist

Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні справді можуть стати вирішальними.

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На світовій арені ведуться інтенсивні переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Про що повідомляється:

Найближчими днями може відбутися поворот у війні РФ проти України

За лаштунками ведуться інтенсивні переговори

Найближчими днями може відбутися поворот у війні РФ проти України. Нині за лаштунками ведуться інтенсивні переговори. Про це повідомляє The Economist.

Вважається, що своїм постом про заклик негайно погодитись на переговори у Туреччині американський президент Дональд Трамп буквально не залишив Володимиру Зеленському вибору. Водночас слова президента США про те, що переговори покажуть справжню готовність РФ до миру, є оптимістичними. Це свідчить про те, що Америка готова тиснути на Путіна.

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"Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що ведуться серйозні закулісні переговори, і що наступні дні справді можуть виявитися вирішальними. Пан Трамп явно залишається центром, навколо якого обертаються всі сторони, кожна з яких підлаштовує свою риторику під його мову та його дописи в соціальних мережах", – пише The Economist.

Водночас достатньо низькими є шанси припинення вогню наступними днями. Також під великим питанням залишається і зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

Як зазначає Sky News, ініціатива Путіна виглядає як спроба уникнути виконання умов щодо тридцятиденного перемир'я. Підготовка до його заяви, за оцінками журналістів, була поспішною і непродуманою, що створює враження імпровізації.

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