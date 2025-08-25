Коли чекати ракетного удару: РФ запускає "Калібри" по Україні майже за розкладом

Якщо хоча б одна з ракет долітає - це серйозно.

Ви дізнаєтеся:

Як часто РФ може запускати ракети по Україні

Коли був останній ракетний удар з акваторії Чорного моря

Російська окупаційна армія запускає ракети "Калібр" по Україні максимум один раз на місяць. Загалом, наразі використання кораблів в акваторії Чорного моря для росіян доволі ускладнене завдяки діям українських сил та союзників. Про це заявив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ситуація в Чорному морі залишається динамічною, але контрольованою.

"Просто подивимося на статистику, а вона нам каже, що фактично вони застосовують [Калібри], за винятком одного місяця цього року, не більше одного разу на місяць. Загалом відсоток збиття таких крилатих ракет, як "Калібр", Збройними силами України досить високий. Під час останньої атаки щонайменше 12 із 14 ракет було знищено. Це не означає, що небезпека минула", - сказав Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Він додав, що зараз у морі перебувають три носії крилатих ракет.

"До речі, у будь-якому разі це навантажує досить сильно, і система протиповітряної оборони відволікає на себе ті сили, які можна було б задіяти для збиття якихось інших повітряних цілей", - пояснив речник ВМС.

Також, за його словами, якщо хоча б одна з ракет долітає - це серйозно, оскільки "Калібр" містить 450 кг вибухівки.

"Але сам факт використання в акваторії Чорного моря кораблів для росіян доволі ускладнений завдяки нашій роботі та суміжникам. Тому можу сказати, що ця ситуація залишається досить стабільною", - резюмував Плетенчук.

Зазначимо, що, згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, востаннє окупанти атакували Україну крилатими ракетами з акваторії Чорного моря в ніч на 21 серпня. Тоді армія РФ застосувала 614 засобів повітряного нападу, зокрема 14 "Калібрів".

Калібри стали небезпечнішими - що кажуть експерти

Військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив в ефірі Еспресо, що РФ могла вдосконалити Калібри та застосовувати іншу тактику ударів. Про це свідчить той факт, що українські військові знищують не всі ракети противника.

За словами експерта, щоб протидіяти російським атакам, Україні потрібно досягти більш високого технологічного рівня і нарощувати свої зусилля для досягнення повної переваги на морському напрямку. Лише це забере у ворога можливість тероризувати міста України.

Ракета Калібр - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучень, загорілися житлові будинки.

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Місцева влада та поліція розповіли про наслідки атаки.

Уранці 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження в Бучанському районі. Унаслідок атаки постраждали три жінки 56 і 80 років, а також 16-річний підліток.

Інші новини:

