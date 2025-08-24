Москва вперше 'дала задню' - в США назвали точну дату закінчення війни в Україні

Москва пішли на поступки, зокрема погодилась на гарантії безпеки для України та відмовилася від встановлення прокремлівського режиму в Києві, вказує Венс.

https://glavred.net/war/moskva-vpervye-dala-zadnyuyu-v-ssha-nazvali-tochnuyu-datu-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10692284.html Посилання скопійоване

В США назвали точну дату закінчення війни в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

На яку поступку для Трампа пішла Росія

Коли закінчиться війна РФ проти України

Які будуть території України за підсумками мирної угоди з РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив стриманий оптимізм щодо перспектив завершення війни між Росією та Україною. Зокрема, він зазначив, що Москва зробила "значні поступки", зокрема погодилась на безпекові гарантії Україні та відмовилася від намірів встановити прокремлівський режим у Києві.

Главред зібрав основні заяви Венса щодо війни Росії проти України з інтерв’ю NBC News.

відео дня

Росіяни пішли на поступки Трампу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія вперше за понад три роки війни пішла на суттєві поступки Дональду Трампу, продемонструвавши готовність до певної гнучкості щодо своїх ключових вимог.

За його словами, російська сторона вже озвучує умови завершення війни, хоча повної згоди поки не досягнуто.

Венс підкреслив, що Вашингтон активно долучається до дипломатичного процесу, намагаючись вести переговори як з Москвою, так і з Києвом задля пошуку компромісу та припинення бойових дій.

Джей Ді Венс / Фото: скріншот

Він наголосив, що президент Трамп веде енергійну дипломатію, оскільки війна не відповідає інтересам ні Європи, ні США, і навіть не вигідна самій Росії та Україні.

"Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу з росіянами. А іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. І ми будемо продовжувати робити те, що маємо робити, щоб покласти край цій ситуації. Я не думаю, що це станеться за одну ніч. Я думаю, що ми будемо продовжувати досягати прогресу, але в кінцевому підсумку, чи припиняться вбивства, це залежатиме від того, чи зможуть росіяни та українці знайти тут якийсь компроміс", - вказує Венс.

Венс уточнив, що Росія не пішла на поступки в усьому, однак визнала територіальну цілісність України після завершення війни та відмовилася від планів встановлення маріонеткової влади у Києві.

"Звичайно, це було основною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України. Знову ж таки, чи поступилися вони в усьому? Звичайно, ні. Чи повинні були вони розпочинати війну? Звичайно, ні", - сказав він.

Коли закінчиться війна РФ проти України

Венс наголосив, що президент Трамп застосував більше тиску та економічних інструментів впливу на Росію, ніж Джо Байден, який за три з половиною роки лише робив заяви, але не вжив реальних дій, аби зупинити вбивства.

"Так і повинно бути. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим. І незалежно від результату, чи закінчиться війна за три місяці, чи за шість місяців, чи, сподіваємося, не пізніше, але, можливо, ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства. До речі, він вже закінчив шість воєн по всьому світу. Ця буде сьомою. Вона найскладніша, але ми намагаємося, незважаючи на це", - припустив він.

/ Інфографіка: Главред

Чи будуть США посилювати санкції проти Росії

Він також наголосив, що санкції проти РФ залишаються чинними, а їхнє пом’якшення або зміна можливі лише в окремих випадках як інструмент тиску для залучення Москви до переговорів. За його словами, самі санкції не здатні зупинити бойові дії, адже Росія наразі не зацікавлена у припиненні вогню з низки складних причин.

"Ми, звичайно, наполягали на припиненні вогню, але, знову ж таки, ми не контролюємо дії Росії. Якби ми контролювали, війна закінчилася б сім місяців тому. Однак ми віримо, що у нас є багато козирів. Президент США має багато козирів, щоб чинити тиск і спробувати покласти край цьому конфлікту, і саме це ми й будемо робити", - додав він.

Венс додав, що президент Трамп застосував агресивні економічні важелі, наприклад, вторинні тарифи на Індію, щоб ускладнити росіянам можливість збагачуватися за рахунок нафтової економіки. Він намагався чітко дати зрозуміти, що Росія може бути знову запрошена до світової економіки, якщо вона припинить вбивства, але якщо вона не припинить вбивства, то продовжуватиме бути ізольованою.

"Знову ж таки, ми вважаємо, що за останні кілька тижнів ми вже побачили деякі значні поступки з обох сторін. Зрештою ми досягнемо успіху або зіткнемося з перешкодою. І якщо ми зіткнемося з перешкодою, то продовжимо цей процес переговорів, застосовуючи важелі впливу. Саме така енергійна дипломатія допоможе покласти край цій війні", - вважає Віцепрезидент США.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Яким буде результат угоди між Україною та РФ

Підсумовуючи питання щодо можливих поступок Росії, Венс пояснив, що мова йде не лише про відмову від повномасштабного вторгнення, а про надання Україні реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повтор агресії.

"Хоча ми ще не досягли мети, ми досягли значного прогресу, тому що суперечка тут полягає в гарантіях безпеки та в тому, де пролягають лінії фронту в Україні. Тож незалежно від того, чи вирішимо ми ці питання, ми фактично визначили два критичні питання: одне для українців, одне для росіян. І я думаю, що саме тут, якщо ми врешті-решт вирішимо цю проблему, саме тут буде результат угоди", - сказав він.

Які будуть території України за підсумками мирної угоди з РФ

Віцепрезидент США наголосив, що саме українці будуть визначати межі своєї держави.

"Українці в кінцевому підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони в їхній країні. Але, саме так в кінцевому підсумку вирішуються війни. Якщо повернутися до Другої світової війни, якщо повернутися до Першої світової війни, якщо повернутися до всіх великих конфліктів в історії людства, то всі вони закінчуються якимось переговори", - стверджує він.

Він підкреслив, що США не є безпосередньою стороною переговорів, а виконують роль посередника, допомагаючи українцям і росіянам знайти спільне рішення.

"Якщо українці готові сказати щось про територію, що покладе край конфлікту, ми не будемо їх зупиняти. Ми також не будемо їх змушувати, бо це не наша країна. Ми намагаємося відігравати конструктивну роль. Президент намагається відігравати конструктивну роль у встановленні миру в регіоні, але він не збирається змушувати ці сторони йти на поступки. Все, що він може зробити, це відкрити двері і попросити їх вести переговори в дусі доброї волі", - резюмував він.

Джей Ді Венс / Фото: скріншот

Які гарантії безпеки отримає Україна

Відповідаючи на питання про те, чи може Росія стати гарантом безпеки для України, Венс пояснив, що цього не буде. Він уточнив, що гарантії безпеки не застосовуються до завершення війни, хоча Москва братиме участь у переговорах щодо її закінчення. Це не передбачає присутності російських військ в Україні, проте обговорення їхньої ролі необхідне для досягнення миру.

"Я думаю, що тут трохи розходимося в думках. Це буде гарантія безпеки, надана низкою країн. Я думаю, що європейці, очевидно, відіграватимуть велику роль. Ми вважаємо, що є й інші країни по всьому світу, які можуть відігравати велику роль. Росіяни будуть залучені, тому що вони є критично важливою стороною, необхідною для припинення вбивств. Знову ж таки, так відбуваються переговори. Це компроміс. Це діалог між обома сторонами", - говорить він.

Чи введуть США війська до України

Венс підкреслив, що В Україні не буде військових, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантії безпеки та впевненість, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам — відчуття, що вони можуть завершити війну з їхнього боку. Це складно, Крістен, але ми продовжимо намагатися грати на цих сторонах.

"Ми будемо продовжувати переконувати ці сторони вести переговори між собою і продовжувати дипломатичні зусилля, тому що це єдиний спосіб завершити цю справу", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред