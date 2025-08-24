Рус
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

Юрій Берендій
24 серпня 2025, 16:39
Україна та РФ здійснили обмін полоненими, у межах якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - деталі

Про що йдеться у матеріалі:

  • Відбувся червогий обмін полоненими
  • До України з російського полону вдалось повернути військових та цивільних
  • Серед них: журналіст УНІАН Дмитро Хилюк та ексмер Херсона Володимир Миколаєнко

Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, опублікувавши фото з обміну.

Зеленський підкреслив, що сьогодні додому повертаються українці — воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні, більшість із яких перебували в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених — журналіст Дмитро Хилюк, викрадений на Київщині у березні 2022-го. Тепер він нарешті знову вдома, в Україні.

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - зазначив Зеленський.

Кого вдалось повернути з полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що відповідно до домовленостей у Стамбулі додому повернулися українські військові, а в межах 68-го обміну також було звільнено вісім цивільних громадян України.

Серед військових, які повернулися з полону, є представники майже всіх сил оборони — десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, підрозділів ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі визволені захисники належать до рядового й сержантського складу, причому більшість із них провели в неволі понад три роки. Вони боронили Маріуполь, різні напрямки на сході, півдні та півночі України, зокрема Луганщину, Донеччину, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину, Київщину, Сумщину, а також охороняли Чорнобильську АЕС. Серед звільнених — і ті, хто потрапив у полон на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

"Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь". Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку та сприяння у процесі повернення українських цивільних.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 людей. Серед звільнених — журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося визволити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених з полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

війна в Україні обмін полоненими
