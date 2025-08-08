Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

Коротко:
- РФ атакувала Київщину
- Під ударом був Бучанський район
- Постраждали три жінки
У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.
"Ворог атакував мирні населені пункти Київської області дронами. Під ударом Бучанський район області", - повідомили в Київській ОВА.
Унаслідок атаки постраждали три жінки 56 і 80 років, а також 16-річний підліток.
За попередніми даними, поранення не значні.
"Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях уже працюють усі служби", - повідомили в КОВА.
Оновлено. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що внаслідок нічного удару РФ постраждали 7 приватних будинків та дитячий садок. За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.
Рятувальники, комунальні служби, поліція перебувають на місці та надають допомогу.
Дивіться відео - Мер Бучі розповів про наслідки нічної атаки РФ:
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.
За даними ЗС ЗСУ, РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
За даними МВС України, у Харківській області одна людина загинула, ще 10 - постраждали.
У ніч на 4 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.
