Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

У ніч на 8 серпня Київську область атакували дрони / Фото: t.me/kyivoda

Коротко:

РФ атакувала Київщину

Під ударом був Бучанський район

Постраждали три жінки

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.

"Ворог атакував мирні населені пункти Київської області дронами. Під ударом Бучанський район області", - повідомили в Київській ОВА.

Унаслідок атаки постраждали три жінки 56 і 80 років, а також 16-річний підліток.

За попередніми даними, поранення не значні.

"Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях уже працюють усі служби", - повідомили в КОВА.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що внаслідок нічного удару РФ постраждали 7 приватних будинків та дитячий садок. За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Рятувальники, комунальні служби, поліція перебувають на місці та надають допомогу.

Дивіться відео - Мер Бучі розповів про наслідки нічної атаки РФ:

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.

За даними ЗС ЗСУ, РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

За даними МВС України, у Харківській області одна людина загинула, ще 10 - постраждали.

У ніч на 4 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

