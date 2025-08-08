Рус
Читати російською
Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

Анна Ярославська
8 серпня 2025, 06:42оновлено 8 серпня, 08:10
404
Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.
Атака на Київську область
У ніч на 8 серпня Київську область атакували дрони / Фото: t.me/kyivoda

Коротко:

  • РФ атакувала Київщину
  • Під ударом був Бучанський район
  • Постраждали три жінки

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.

"Ворог атакував мирні населені пункти Київської області дронами. Під ударом Бучанський район області", - повідомили в Київській ОВА.

Унаслідок атаки постраждали три жінки 56 і 80 років, а також 16-річний підліток.

За попередніми даними, поранення не значні.

"Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях уже працюють усі служби", - повідомили в КОВА.

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що внаслідок нічного удару РФ постраждали 7 приватних будинків та дитячий садок. За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Рятувальники, комунальні служби, поліція перебувають на місці та надають допомогу.

Дивіться відео - Мер Бучі розповів про наслідки нічної атаки РФ:

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.

За даними ЗС ЗСУ, РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

За даними МВС України, у Харківській області одна людина загинула, ще 10 - постраждали.

У ніч на 4 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони Київська область новини України війна Росії та України атака дронів
Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

17:00

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

16:35

Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

16:31

Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

16:28

Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

16:06

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

16:02

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

