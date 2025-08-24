Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пункт

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2025, 20:45оновлено 24 серпня, 23:56
632
Бійці ГУР та Третьої штурмової бригади звільнили Новомихайлівку у Донецькій області.
освобождение Новомихайловки
Українські військові звільнили Новомихайлівку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Українські захисники пішли в наступ у Донецькій області
  • В ході наступу вдалося звільнити Новомихайлівку

Українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області від російських окупантів. Про це офіційно заявило Головне управління розвідки Міноборони України.

Повернути території та відновити контроль над населеним пунктом змогли бійці підрозділу "Артан" та 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Вони провели успішну наступальну операцію, яка стала неочікуваною для ворога.

відео дня

"Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про звільнення населеного пункту Новомихайлівка:

Новомихайловка
Військові звільнили Новомихайлівку від окупантів / фото: скріншот

Українські захисники застосували розвідників, штурмовиків, важку техніку та БПЛА. Це допомогло поліпшити тактичне положення та посилити оборону смуги на цьому напрямку. Нині Новомихайлівка зачищена від окупантів та перебуває під повним контролем української армії.

"Пане президенте! Підрозділ "Артан" та Третя штурмова бригада звільнили Новомихайлівку. Служу українському народові! Слава Україні! Героям Слава!" - сказав боєць, який брав участь у звільненні населеного пункту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ГУР контрнаступ ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:41Фронт
В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

22:09Світ
Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяць

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяць

21:59Гороскоп
Реклама

Популярне

Більше
Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Останні новини

23:41

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:03

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвітуВідео

22:09

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

21:59

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяцьВідео

21:05

Найглибша точка на Землі – таємниці Маріанського жолоба і життя в безодні

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
20:46

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні подіїВідео

20:45

Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пунктВідео

20:20

Сергій Притула вперше показав тритижневого сина

20:19

Справжні зірки: три знаки зодіаку народжені бути в центрі уваги

Реклама
19:38

Експерти радять класти монету в морозилку: коли та навіщо це потрібно

19:27

На регіони налетить справжня холоднеча: де влупить +3 градуси

19:22

Закрити небо – міф сучасної війни чи реальна стратегія захисту

19:02

Гордон не стримався: Максим Галкін схвилював фанатів юним виглядом

18:37

Москва вперше "дала задню" - в США назвали точну дату закінчення війни в Україні

18:34

Бермудський трикутник: таємниця чи розвінчаний міф

18:18

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

18:07

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера ХерсонуВідео

18:00

Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе

17:41

Гороскоп на завтра 25 серпня: Овнам - підстава, Стрільцям - великий прибуток

17:28

Звідки англійська мова: як мова одного острова підкорила світ

Реклама
17:21

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

16:52

Зникнення бджіл: чи чекає людство на катастрофу

16:50

Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

16:42

Кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону

16:39

Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

16:38

З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

16:18

Синоптик розповів, чи повернеться спека в Україну до кінця літа

15:43

Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

15:35

Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експертВідео

15:30

Росіяни потрапили в пастку на "гарячому" напрямку: як зараз діють ЗСУ

15:28

"Подарунки" до Дня Незалежності: ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ, що стало ціллюВідео

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

Реклама
13:01

У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

12:37

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

12:37

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

12:25

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

12:24

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

12:21

Велика історія зеленої банкноти: як долар завоював світ

11:54

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипалоВідео

11:22

Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

11:18

Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти