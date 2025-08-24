Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пункт

Бійці ГУР та Третьої штурмової бригади звільнили Новомихайлівку у Донецькій області.

Українські військові звільнили Новомихайлівку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області від російських окупантів. Про це офіційно заявило Головне управління розвідки Міноборони України.

Повернути території та відновити контроль над населеним пунктом змогли бійці підрозділу "Артан" та 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Вони провели успішну наступальну операцію, яка стала неочікуваною для ворога.

"Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники застосували розвідників, штурмовиків, важку техніку та БПЛА. Це допомогло поліпшити тактичне положення та посилити оборону смуги на цьому напрямку. Нині Новомихайлівка зачищена від окупантів та перебуває під повним контролем української армії.

"Пане президенте! Підрозділ "Артан" та Третя штурмова бригада звільнили Новомихайлівку. Служу українському народові! Слава Україні! Героям Слава!" - сказав боєць, який брав участь у звільненні населеного пункту.

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

