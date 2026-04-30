РФ готується до нового наступу, окупантів перетягують з різних напрямків - офіцер

Російські окупанти планують розвивати наступ на Покровському напрямку.

https://glavred.net/front/rf-gotovitsya-k-novomu-nastupleniyu-okkupantov-perebrasyvayut-s-raznyh-napravleniy-oficer-10760810.html Посилання скопійоване

РФ стягує сили на Покровський напрямок

Що відомо:

РФ готується до початку весняного наступу

РФ стягує сили на Покровський напрямок

Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, пише Еспресо.

Очікується, що спроби активного наступу почнуться цієї весни.

відео дня

"Росія активно збирає нове угруповання, так само перетягуючи військовослужбовців своїх з інших напрямків, очевидно, серйозно готуючись до весняних наступальних дій", - сказав Черняк.

Водночас він вважає, що ворожі штурми не будуть підкріплені бронетехнікою чи іншим наступальним озброєнням. Усе через те, що у росіяни дефіцит важкої бронетехніки.

"Багато хто казав, що мають так само вони і дефіцит особового складу, проте важко в це повірити, знаючи населення Росії і його кількість, і завзяття, з яким люди вступають до лав армії Російської Федерації. Тому зараз важливо готуватися, аналізувати, по-перше, поле бою, готуватися до наступальних дій росіян. Це ніколи не відбувається раптово. Всі підготовчі дії Російської Федерації, всі їхні накопичення, в принципі, це не можна приховати таку кількість особового складу, яка готується до наступальних дій, тому важливо це відстежувати і вчасно реагувати", - додав військовослужбовець.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

РФ готується до наступу - думка експерта

Російські війська готуються до нових наступальних операцій, попри втрати, — військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, інтенсивність бойових дій не знижується: після короткої паузи противник знову проводить перегрупування та накопичує ресурси для продовження весняно-літньої кампанії.

Ознаки підготовки до нових штурмів фіксуються вздовж усієї лінії фронту, однак це не свідчить про втрату наступального потенціалу армії РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Крым того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Нагадаэмо, що заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич говорив, що фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред