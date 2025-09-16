Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

Анна Косик
16 вересня 2025, 15:57
62
Розвідники повідомили, наскільки потужним є новий реактивний дрон окупантів.
Герань-3, ГУР
З чого складається російський БпЛА "Герань-3" / Колаж: Главред, фото: ГУР, УНІАН

Головне:

  • ГУР розсекретило компоненти російського дрона "Герань-3"
  • Росіяни використовують для безпілотника китайський двигун
  • "Герань-3" налічує більше 40 іноземних компонентів

Головне управління розвідки України розкрило секрети російського БпЛА типу "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Як йдеться у повідомленні ГУР, цей безпілотник є аналогом іранського реактивного дрона Shahed-238.

Відомству вдалося створити 3D-модель, а також з'ясувати, які складові та іноземна компонентна база використовуються у цьому безпілотнику.

відео дня
герань-3 3-D модель ГУР
3-D модель ГУР російського безпілотника "Герань-3" серії "У" / фото: t.me/DIUkraine

Завдяки чому швидкість безпілотника перевищує 300 кілометрів за годину

В ГУР зазначили, що "Герань-3" серії "У" містить китайський турбореактивний двигун Telefly JT80. Саме він дозволяє дрону рухатися зі швидкістю 300-370 кілометрів за годину. При цьому орієнтовна операційна дальність застосування становить до тисячі кілометрів.

"Максимальну швидкість до 370 км/год "Герань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль", - йдеться у повідомленні.

Які системи використовують росіяни у реактивному безпілотнику

Компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій "Герань-2" серії "Ы". Дрон включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

А ось для захисту супутникової навігації від засобів радіоелектронної боротьби у БпЛА використовується захищена система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "Комета-М12".

Скільки іноземних компонентів налічує "Герань-3"

В ГУР нарахували 45 іноземних компонентів, з яких половина від американських виробників, 8 китайських, 7 швейцарських, 3 німецьких, 2 британських та один від японського виробника.

"Згідно із наявними даними, на реактивні "Герані-3" також встановлюється камера і система передачі відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ", - додали розвідники.

Які небезпечні дрони виготовляють окупанти на постійній основі

Главред писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни виявили, що росіяни виробляють більше 50 тисяч FPV-дронів з оптоволоконними кабелями кожного місяця.

Вони небезпечні тим, що стійкі до засобів радіоелектронної боротьби України. Це дає окупантам переваги на полі бою.

Виробництво дронів в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що конструкторське бюро VVZ Drones заявило про те, що їхні армійські підрозділи мають отримати на озброєння новий FPV-дрон Сифа, який нібито "виконуватиме завдання протиповітряної оборони".

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування, який активно використовується на різних напрямках фронту.

Напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що росіяни можуть за сприятливих умов щомісяця збільшувати виробництво дронів приблизно на 10%.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони ГУР
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФ

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФ

17:08Україна
Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:42Фронт
Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Останні новини

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

Реклама
16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

Реклама
15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому досягненняВідео

15:12

Хіт сезону: дерева, які обов'язково саджати восени для яскравої весниВідео

15:03

ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

14:51

НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів - експерт про скандал з "Арчер"

14:49

Такі носили лише дворяни - які прізвища видають шляхетне походження

14:35

"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

14:35

Де дев’ятка серед шісток: лише найуважніші знайдуть відповідь всього за 7 секунд

14:34

Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

14:29

Розберуть зі столу першою: рецепт дуже смачної гарячої закуски

14:20

Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

14:12

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі СШАВідео

14:11

Точно пролежить до весни: який овоч потрібно зберігати поруч із картоплеюВідео

14:04

Чому 17 вересня жінкам не можна важко працювати: яке церковне свято

13:58

Потужний оберіг дому чи джерело лиха: коли категорично не можна зрізати рогізВідео

13:47

"Білорусь - ресурс РФ": експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війниВідео

13:23

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після ударуФото

13:22

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

12:48

В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

12:43

"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітній дружиніВідео

Реклама
12:42

Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

12:39

По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

12:34

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

12:34

Потап підтримав Аллу Пугачову: з чим артист звернувся до Примадонни

12:13

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

11:58

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасятьФото

11:50

Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти