Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

Розвідники повідомили, наскільки потужним є новий реактивний дрон окупантів.

https://glavred.net/war/imeet-bolee-20-komponentov-iz-ssha-gur-rassekretilo-nachinku-odnogo-iz-dronov-rf-10698572.html Посилання скопійоване

З чого складається російський БпЛА "Герань-3" / Колаж: Главред, фото: ГУР, УНІАН

Головне:

ГУР розсекретило компоненти російського дрона "Герань-3"

Росіяни використовують для безпілотника китайський двигун

"Герань-3" налічує більше 40 іноземних компонентів

Головне управління розвідки України розкрило секрети російського БпЛА типу "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Як йдеться у повідомленні ГУР, цей безпілотник є аналогом іранського реактивного дрона Shahed-238.

Відомству вдалося створити 3D-модель, а також з'ясувати, які складові та іноземна компонентна база використовуються у цьому безпілотнику.

відео дня

3-D модель ГУР російського безпілотника "Герань-3" серії "У" / фото: t.me/DIUkraine

Завдяки чому швидкість безпілотника перевищує 300 кілометрів за годину

В ГУР зазначили, що "Герань-3" серії "У" містить китайський турбореактивний двигун Telefly JT80. Саме він дозволяє дрону рухатися зі швидкістю 300-370 кілометрів за годину. При цьому орієнтовна операційна дальність застосування становить до тисячі кілометрів.

"Максимальну швидкість до 370 км/год "Герань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль", - йдеться у повідомленні.

Які системи використовують росіяни у реактивному безпілотнику

Компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій "Герань-2" серії "Ы". Дрон включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

А ось для захисту супутникової навігації від засобів радіоелектронної боротьби у БпЛА використовується захищена система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "Комета-М12".

Скільки іноземних компонентів налічує "Герань-3"

В ГУР нарахували 45 іноземних компонентів, з яких половина від американських виробників, 8 китайських, 7 швейцарських, 3 німецьких, 2 британських та один від японського виробника.

"Згідно із наявними даними, на реактивні "Герані-3" також встановлюється камера і система передачі відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ", - додали розвідники.

Які небезпечні дрони виготовляють окупанти на постійній основі

Главред писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни виявили, що росіяни виробляють більше 50 тисяч FPV-дронів з оптоволоконними кабелями кожного місяця.

Вони небезпечні тим, що стійкі до засобів радіоелектронної боротьби України. Це дає окупантам переваги на полі бою.

Виробництво дронів в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що конструкторське бюро VVZ Drones заявило про те, що їхні армійські підрозділи мають отримати на озброєння новий FPV-дрон Сифа, який нібито "виконуватиме завдання протиповітряної оборони".

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування, який активно використовується на різних напрямках фронту.

Напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що росіяни можуть за сприятливих умов щомісяця збільшувати виробництво дронів приблизно на 10%.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред