Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

Юрій Берендій
25 червня 2026, 18:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Секретні документи РФ показали різке зростання тривожності серед росіян та очікування економічної кризи.
У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи
Новини Криму - розвідка отримала секретні документи про проблеми для РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

  • Окупанти визнали безпорадність перед українськими санкціями
  • Понад 80% росіян вважають масштабну економічну кризу неминучою
  • Україна передала Мінську сигнали

Українська розвідка отримала нові внутрішні документи російської сторони, які свідчать про погіршення ситуації на тимчасово окупованих територіях та зростання економічної напруги всередині РФ. Окрему увагу під час наради також приділили діям Білорусі поблизу українського кордону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з головою Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським.

Однією з ключових тем стала ситуація на окупованому півострові та наслідки українського тиску на російську військову машину. За словами глави держави, здобуті матеріали демонструють дедалі більші труднощі для окупаційних структур.

відео дня

"Служба зовнішньої розвідки України здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки", — повідомив Зеленський.

СЗР
СЗР / Інфографіка: Главред

Президент додав, що подібні тенденції фіксуються не лише на окупованих територіях, а й у самій Росії. Внутрішні документи, які потрапили до української розвідки, містять оцінки суспільних настроїв у державі-агресорі.

"Отримали також внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики", — наголосив президент.

Окремий блок доповіді стосувався активності на території Білорусі. Йдеться про реалізацію проєктів поблизу українського кордону, які, за оцінкою української сторони, мають безпосереднє військове призначення.

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи
Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

"Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного", — зазначив Зеленський.

За його словами, такі роботи ведуться на кількох напрямках, зокрема Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Українська сторона також володіє інформацією, що в російських документах ці об'єкти розглядаються в контексті завдань так званої "СВО".

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи
Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна вже передала Мінську відповідні сигнали щодо цієї діяльності та інших форм співпраці з Москвою. Президент підкреслив, що подальші кроки для зниження напруженості залежать насамперед від білоруської сторони.

"Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена", — підсумував глава держави.

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи
Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Чому Лукашенко вигідно не вступати у війну проти України - коментар експерта

Політолог та експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наважиться вступити у війну проти України на боці Росії доти, доки для нього особисто не виникне критична ситуація.

На думку експерта, нинішня позиція Лукашенка є для нього значно вигіднішою, оскільки дозволяє отримувати політичні та економічні переваги. Преображенський нагадав, що білоруський лідер раніше сам наголошував на вигодах суверенітету. Він також припускає, що дипломатична активність навколо Білорусі, зокрема контакти президента Франції Емманюеля Макрона, переговори з країнами Балтії щодо можливого пом’якшення обмежень для білоруських товарів, а також заяви української сторони свідчать про готовність Європи, а можливо й США, підтримувати Лукашенка за умови, що він не втягуватиме Білорусь у війну.

Преображенський зазначає, що Україна нині займає іншу позицію і виступає проти будь-яких спроб заохочення білоруського керівництва, тому й попереджає про ризик можливого залучення Білорусі до війни на боці Росії.

На його думку, саме цими процесами також можна пояснити нещодавній візит до Києва лідерки білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Все це — для того, щоб завадити можливим домовленостям між Заходом та лукашенківською Білоруссю та запобігти можливому частковому скасування санкцій проти Білорусі. Тому що очевидно: це саме те, що хотів би отримати Лукашенко як бонус за те, що він не втручається у війну", - підсумував він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін вимагав відкриття нового фронту з території Білорусі. Як зазначалось у матеріалі західних ЗМІ, масовані атаки дронами з білоруської території можуть стати інструментом для посилення тиску на Україну, що, за оцінками аналітиків, підвищує ризики регіональної ескалації.

Зазначимо, керівник політико-правових програм Ігор Рейтерович заявив, що Лукашенко навряд чи дозволить пряме втягнення Білорусі у бойові дії. За його словами, відмова від відкриття фронту пояснюється страхом ескалації та внутрішніми ризиками для режиму, тому нині ймовірність масштабного наступу з білоруського напрямку обмежена.

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Лукашенко заявив про контакти щ представниками України. Лукашенко підкреслив, що під час зустрічей він наголошував на важливості переговорів і закликав до стриманості та узгоджених кроків для недопущення подальшого загострення.

Читайте також:

Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:24Війна
Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:43Фронт
Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовились

17:10Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Останні новини

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть Путін

18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
18:24

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:14

У зоопарку тварин замінили людьми: відвідувачі не відразу зрозуміли

18:02

Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

17:53

Лавина грошей і кар’єрний злет: на кого чекає успіх у липні 2026 — гороскопВідео

Реклама
17:45

Як зберегти моркву свіжою на місяці: хитрий трюк від відомих шеф-кухарів

17:44

Торкатися руками не варто: сім отруйних рослин, які ростуть в УкраїніВідео

17:43

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:37

До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки "Цирконів" накопичила Росія

17:10

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовилисьВідео

17:08

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

16:37

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

16:36

Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулосяВідео

16:31

До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

16:03

В Україні прийняли нові правила бронювання: хто втратить "бронь" з 1 вересняФото

15:56

Обсерваторія НАН залучить понад 150 млн грн приватних інвестицій у розвиток наукової інфраструктури

Реклама
15:55

Як перекласти слово "издержки" українською - правильні варіантиВідео

15:49

Домашній засіб врятує троянди від небезпечної хвороби: як його приготувати

15:32

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

15:25

Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

14:58

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

14:32

У хід пішли "чудо-таблетки": росіяни скаржаться на нестачу бензинуВідео

14:18

Навіщо обгортати мітлу фольгою: простий лайфхак для швидшого прибирання

14:12

На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

14:07

Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

14:00

"Він відчуває себе безпечно і може просто спілкуватися з дітьми": результати проєкту "Загоєння невидимих ран"* від бренду Бепантен® новини компанії

13:53

Українська романтична комедія "Випробувальний термін" виходить в прокат у Німеччині

13:44

Чому не можна бажати удачі: пастка для везунчиків

13:31

ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - ГенштабВідео

13:12

"Нові можливості": Україна отримала перший транш за кредитом на €90 млрд

13:08

Трампізм як політична релігія XXI століття: Ейдман про таємний план СШАПогляд

13:08

Православний календар на липень 2026 року: важливі свята та пам’ятні дні

12:56

РФ атакувала месенджери політиків і військових в Україні, Європі та США - СБУ

12:21

"Це було жахливо": відома українська співачка розповіла про втрату дитини

12:03

Настає час удачі: яким знакам пощастить уже наступного місяця

11:55

Попелиця не витримає такого удару: домашній засіб, який діє безвідмовноВідео

Реклама
11:37

Горить глибокий тил РФ: дрони атакували НПЗ в Уфі, над містом – чорний дим

11:23

Реформа армії викликала неоднозначну реакцію серед військових: FT назвала претензії

11:05

Кремль шантажує Лукашенка, вимагаючи участі у війні проти України - ISW

10:42

До 5 години без світла: в "Укренерго" назвали умови для відключень влітку

10:41

Китайський гороскоп на 26 червня: на кого чекає найважливіша подія місяця

10:33

У Києві - екстрені відключення: де у столиці зникло світло та в чому причина

10:20

Кримський міст впаде — сейсмолог передбачив неминучу катастрофу: названо терміни

09:41

Гороскоп на завтра, 26 червня: Дівам - радість, Рибам - розчарування

09:37

Долар на порозі нового рекорду: коли курс стрімко полетить вгору

09:15

Чому 26 червня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибирання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти