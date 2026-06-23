Крим у пастці: як Україна реалізує стратегію ізоляції півострова та що буде далі

Найближчим часом Сили оборони, ймовірно, завдаватимуть ударів по Кримському мосту.

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Логістичний тупик у Криму: що відбувається з ключовим плацдармом війни / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, t.me/Crimeanwind

Головні тези:

Україна посилила системну кампанію ударів по Криму

Туристичний сезон фактично зірваний

Крим перетворюється на важкодоступний і дорогий у утриманні військовий плацдарм

Експерти сходяться на тому, що тиск на півострів буде лише посилюватися

За останні тижні тимчасово окупований Крим зіткнувся з серією ударів по паливній, транспортній та військовій інфраструктурі. Для мешканців півострова стали звичним явищем обмеження руху по Кримському мосту, атаки на нафтобази, проблеми з постачанням палива та удари по залізничних об’єктах. Усі ці процеси вписуються в єдину стратегію України — зробити півострів дедалі менш придатним для постачання російських військ.

Главред розібрався, що зараз відбувається в Криму та як це може вплинути на хід російсько-української війни.

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Крим здригається від вибухів

Сили оборони України послідовно реалізують у Криму стратегію, яку військові аналітики та Міністерство оборони формулюють як системний логістичний локдаун і створення максимально складних умов для перебування на півострові російських окупаційних військ.

Зокрема, Україна перейшла від точкових символічних ударів до планомірних дій, які включають у себе три ключові напрямки:

Виведення з ладу ППО. Знищення радіолокаційних станцій та дефіцитних комплексів С-300/С-400, щоб повністю відкрити небо над півостровом для атак ракетами та далекобійними дронами.

Знищення радіолокаційних станцій та дефіцитних комплексів С-300/С-400, щоб повністю відкрити небо над півостровом для атак ракетами та далекобійними дронами. Паливно-енергетичне удушення. Систематичні атаки на нафтобази, термінали, НПЗ і ТЕС. Мета — залишити Чорноморський флот і сухопутне угруповання без пального, а військові об’єкти — без стабільного енергопостачання.

Систематичні атаки на нафтобази, термінали, НПЗ і ТЕС. Мета — залишити Чорноморський флот і сухопутне угруповання без пального, а військові об’єкти — без стабільного енергопостачання. Ізоляція півострова. Перетворення Кримського мосту та поромних переправ у Керченській протоці на критично небезпечні маршрути, що паралізує постачання всієї південної угруповання військ РФ. У Міноборони України це іронічно назвали "закриттям пляжного сезону для окупантів".

Нещодавно міністр оборони Михайло Федоров заявив, що найближчим часом Крим "перетвориться на острів", оскільки українські дрони фактично його ізолюють. За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" в інтерв’ю Reuters заявив, що за останній місяць інтенсивність постачання військ РФ по ключовій трасі "Новоросія" до Криму скоротилася більш ніж на дві третини. За його словами, вражати транспортні засоби на відкритих ділянках траси настільки просто, що він порівняв це з полюванням на куріпок у відкритому полі.

"Мадяр" вважає, що вже через місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

Стратегічна мета операції — повна ізоляція Криму. Бровді підкреслив, що Сили оборони створять нестерпні умови для перебування російських військових на півострові та змусять їх відступити.

Крим стане островом / Фото: МО України

Гучні атаки на Крим у червні 2026 року

Червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів. Крим атакують фактично щоночі, а на Керченському мосту регулярно блокується рух.

20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла у Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

В ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві мешканці повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару загорівся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф довжиною близько 47 кілометрів.

Пожежа на ТЕЦ у Керчі / Фото: t.me/Crimeanwind

Крім того, супутникові дані та моніторингові групи зафіксували точкові удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів С-300/С-400 на в’їзді до Керчі та в районі селища Багерово.

У Генічній Горці та Щасливцевому (окупована частина Херсонської області на кордоні з Кримом) зафіксовано удари по місцях дислокації російських військ.

Варто зазначити, що ця серія атак наочно демонструє, що глибокий тил ворога на півострові став абсолютно вразливим, а російська система ППО не здатна повноцінно захищати навіть власні стратегічні об’єкти.

Крим без туристів і "сухий пайок" на АЗС

Крим, який донедавна був популярним напрямком для десятків тисяч росіян, призупинив туристичну діяльність та роботу дитячих літніх таборів.

Олена Штрінгель, директор туристичної компанії "ТурЕтно", повідомила сайту РБК, що на червень скасували близько 80% вже заброньованих поїздок, а на липень-серпень — приблизно 50%. Водночас є частина нових бронювань, але вони переважно припадають на серпень-вересень.

У соціальних мережах поширився відеозапис, на якому молода росіянка емоційно розповідає про складнощі, з якими, за її словами, їй довелося зіткнутися під час повернення залізничним транспортом із Криму до Москви.

Дівчина записала звернення на території одного з вокзалів на півострові.

"Це просто треш. Боже, чому я тут? Я хочу назад до Москви. Що це за руїни?" — каже крізь сльози росіянка.

Тим часом на сайті адміністрації окупованого регіону опубліковано указ про скасування літнього відпочинку для дітей. У документі зазначається, що з 22 червня по 1 вересня припиняють бронювання місць, прийом та розміщення дітей і дитячих груп у закладах відпочинку та оздоровлення на території півострова.

З легендарного дитячого центру "Артек" "організовано плановий вивіз дітей до місць постійного проживання", повідомляє агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Міністерства освіти Росії.

"Заїзд дітей до центру "Червоні вітрила" було скасовано. Дітям, яких вивозять із таборів у Криму, будуть запропоновані альтернативні варіанти відпочинку в інших регіонах РФ", — йдеться в повідомленні.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що закриття дитячих таборів продиктовано інтересами громадської безпеки.

Насправді причиною стала паливна криза, спричинена українськими атаками на морські шляхи та дороги постачання.

З неділі, 21 червня, заправні станції в Криму повністю припинили продаж палива приватним особам і підприємствам. До цього пальне вже видавали за лімітами через дефіцит.

"21 червня з 9:00 на кримських АЗС припинено відпуск палива як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб", — заявив Аксьонов.

За його словами, "паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим".

"Мені не вистачає (палива), тому ми будемо менше їздити, користуватися громадським транспортом, велосипедом або ходити пішки", — сказав Reuters мешканець Севастополя Олексій.

Зазначимо, що нестача пального виникла після того, як українські військові нещодавно перекрили шляхи постачання на окупованих Росією територіях.

Крім того, у Криму є проблеми й зі світлом. 22 червня окупаційна влада низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. В Алушті та Джанкої, Нижньогорському, Чорноморському та Красноперекопському районах електроенергію відключатимуть кожні три години.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя в нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до відома мешканців після узгодження з профільними службами", – повідомив заступник російського голови Чорноморського району Андрій Шатиренко.

Мешканці Судака залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день. Крім того, у деяких містах і селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення, передає Радіо Свобода.

Дивіться відео — У Криму криза через атаки Міністерства оборони України:

Чому Крим такий важливий

Крим — це не лише база Чорноморського флоту РФ. Це найбільший вузол постачання російського угруповання на півдні.

Через півострів проходять:

постачання палива;

залізничні перевезення;

військові вантажі;

перекидання техніки;

логістика між Краснодарським краєм та південним фронтом.

Українське Міноборони прямо називає так звану федеральну трасу Р-280 "Новоросія" (що проходить за маршрутом Ростов-на-Дону – Таганрог – Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь) ключовою артерією постачання російських військ протяжністю понад 500 км.

"Вона з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом через Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, зокрема через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Цей маршрут виконує роль головного "сухопутного коридору" та об’їзної дороги для забезпечення пальним, боєприпасами та технікою всього південного угруповання військ Росії", – зазначають у МО.

ЗСУ будуть завдавати ударів по Кримському мосту

У РФ припускають, що Україна, ймовірно, активізує свої зусилля щодо нанесення ударів по Керченському мосту в найближчі тижні. Про це пише The Guardian з посиланням на російські джерела, наближені до Кремля.

"У найближчі тижні тиск на Кримський міст, безумовно, посилиться в рамках стратегії України щодо розриву зв’язків між Кримом і материковою частиною країни… удари посиляться", — йдеться в повідомленні одного з російських Telegram-каналів із 1,5 мільйонами підписників, яким керує колишній чиновник Міністерства оборони Росії.

"Нам необхідно заздалегідь підготуватися до такого сценарію і зрозуміти, яку зброю можуть застосувати українські збройні сили", — додали на каналі.

Зазначимо, що Кримський міст є "перлиною інфраструктурних проєктів Путіна". Російські ЗМІ називають його "будівництвом століття", і він покликаний підтвердити заявлену Росією владу над Кримом. Втім, міст уже не раз ставав ціллю ударів українських Сил оборони. ​

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

​Кримський міст можна заблокувати без підриву

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що повне знищення Кримського мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.

"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.

Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.

"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.

За його словами, цього можна досягти за рахунок створення постійної загрози ударів та встановлення вогневого контролю над районом переправи, що змусить обмежити використання мосту.

Кримський міст – основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Хто контролює Крим, той контролює й узбережжя Чорного моря

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес упевнений, що деокупація Криму є "найважливішою частиною цієї війни". Про це він сказав у програмі на Slawa.TV та "Еспресо".

За його словами, зараз Україна проводить послідовну кампанію з ізоляції Криму. Мета ударів — зробити півострів непридатним для використання російською армією як військової бази та логістичного хабу. А повернення Криму, на думку американського військового, є найважливішим кроком у протистоянні Росії та України.

"Хто контролює Крим, той контролює й узбережжя Чорного моря", — зазначив Годжес.

Генерал США висловив захоплення тим, як українські сили застосовують озброєння проти окупантів.

"Звісно, ми хочемо побачити обвал Кримського мосту та його знищення. Він зазнав значних пошкоджень, і росіяни вже не можуть перевозити через нього важкі вантажі, як раніше. І я впевнений, що Генеральний штаб рухатиметься в цьому напрямку та знищить Кримський міст у потрібний момент", — додав Годжес.

Підсумовуючи, можна сказати: серія червневих ударів Сил оборони свідчить, що боротьба за Крим триває. Але попри зростання тиску на логістику окупантів, говорити про повну ізоляцію Криму поки що передчасно. Україна намагається не стільки миттєво знищити півострів як військовий об’єкт, скільки зробити його утримання для Росії дедалі дорожчим, складнішим і ризикованішим. Чи вдасться довести цю стратегію до повної ізоляції Криму, поки що залишається відкритим питанням.

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Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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