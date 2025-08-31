Зима може бути непростою: експерт пояснив, що ховається за планом Кремля

Іван Ступак пояснив, чому Росія може знову атакувати енергетичні об’єкти перед початком холодів.

Військовий експерт попередив про ймовірність складної зими через можливі масовані атаки / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Росія може знову спробувати завдати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Не хочу нагнітати, але ця зима може бути непростою. Я не кажу, що буде "караул-караул" — зараз немає таких передумов, але повинні розуміти, що може бути важкувато", — зазначив він. відео дня

Причини ударів

За словами експерта, таким чином Росія може намагатися компенсувати втрати від атак по своїх нафтопереробних заводах.

"Ці обстріли викликають величезне обурення в Росії. Без перебільшення. Це викликає непорозуміння: чому вже три з половиною роки триває війна, в НПЗ все ще незахищені і Україні вдається їх знищувати?" — пояснив Ступак.

Він також додав, що після ударів по об’єктах компанії SOCAR в Одеській області росіяни намагалися втішатися.

"Але у нас є паливо, все одно. А Російська Федерація, яка нафту видобуває та переробляє, починає стикатися з проблемами", — наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Енергетична безпека: думка експерта

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон зазначив, що головним постійним ризиком для енергетичної системи країни залишається Російська Федерація. Інформація про можливі атаки РФ на об’єкти газовидобутку Нафтогазу підтверджує високий рівень загрози.

"Це створює додаткові ризики та ускладнює підготовку до опалювального сезону. На жаль, наразі залишається лише планувати заходи безпеки та мінімізувати можливі наслідки", — підкреслив Макогон.

Він додав, що системна підготовка та превентивні заходи є критично важливими для забезпечення стабільності енергопостачання в країні.

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 серпня в Сумах та Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Внаслідок масованої атаки на Суми пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також відомо, що унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.

Крім того, у ніч з 26 на 27 серпня країна-агресор Росія атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

