Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

Віталій Кім зробив власний прогноз щодо строків завершення війни в Україні. Оптимістичний термін - два місяці.

Війна в Україні може завершитись через два місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що відомо:

Війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом

Завершення війни може відбутись від двох місяців до року

Війна в Україні може завершитись вже з два місяці. Такий прогноз зробив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише Главком.

Він переконаний, що завершення війни буде дипломатичним.

"У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз - це станеться в діапазоні від двох місяців до року", - сказав він.

Він додав, що у Миколаєві зменшилась кількість обстрілів. Це пов'язане з тим, що у Миколаєві вже майже не лишилось військових цілей. Росіяни завжди намагалися спершу атакувати критичну інфраструктуру. Водночас у прифронтових громадах обстріли відбуваються щоденно. Росіяни б'ють дронами, артилерією, ведуть контрбатарейну боротьбу.

"Але якщо порівнювати з Харковом чи Запоріжжям, у нас ситуація, звісно, краща. У 2022 році в Миколаєві росіянами було вбито 550 цивільних, а починаючи з 2023 року – 50. Коли немає жертв, обстріли сприймаються не як трагедія, а як частина реальності. Логіка ворога проста – терор і підтримання соціальної напруги у всього населення. Просто обстрілювати Миколаїв їм дешевше, ніж діставати, наприклад, до Львова чи Закарпаття", - сказав Кім.

Як може завершитися війна - думка експерта

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що найреалістичнішим сценарієм для завершення війни є її замороження на нинішній лінії розмежування. За його словами, кожна сторона після цього зберігатиме "ніж за спиною".

"На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло противника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - додав Огризко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, представники РФ відмовилися від тристоронніх переговорів за участі Путіна, Зеленського та Трампа, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підкреслив, що США підтримують мирні переговори, але для їх досягнення потрібна готовність росіян сісти за стіл переговорів.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні завершиться дипломатією, а не бойовими діями. Він наголосив, що президент Дональд Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти РФ у разі необхідності.

Крім цього, 26 вересня після переговорів із Путіним Олександр Лукашенко заявив, що існує "дуже хороша" мирна пропозиція для України (нібито презентована Трампу на Алясці). Лідер Білорусі закликав Зеленського її розглянути, а якщо цього не буде, то українці "втратять країну".

Інші новини:

Про персону: Віталій Кім Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина. У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

