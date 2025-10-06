Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

Ангеліна Підвисоцька
6 жовтня 2025, 17:28
122
Віталій Кім зробив власний прогноз щодо строків завершення війни в Україні. Оптимістичний термін - два місяці.
Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА
Війна в Україні може завершитись через два місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що відомо:

  • Війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом
  • Завершення війни може відбутись від двох місяців до року

Війна в Україні може завершитись вже з два місяці. Такий прогноз зробив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише Главком.

Він переконаний, що завершення війни буде дипломатичним.

відео дня

"У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз - це станеться в діапазоні від двох місяців до року", - сказав він.

Він додав, що у Миколаєві зменшилась кількість обстрілів. Це пов'язане з тим, що у Миколаєві вже майже не лишилось військових цілей. Росіяни завжди намагалися спершу атакувати критичну інфраструктуру. Водночас у прифронтових громадах обстріли відбуваються щоденно. Росіяни б'ють дронами, артилерією, ведуть контрбатарейну боротьбу.

"Але якщо порівнювати з Харковом чи Запоріжжям, у нас ситуація, звісно, краща. У 2022 році в Миколаєві росіянами було вбито 550 цивільних, а починаючи з 2023 року – 50. Коли немає жертв, обстріли сприймаються не як трагедія, а як частина реальності. Логіка ворога проста – терор і підтримання соціальної напруги у всього населення. Просто обстрілювати Миколаїв їм дешевше, ніж діставати, наприклад, до Львова чи Закарпаття", - сказав Кім.

Як може завершитися війна - думка експерта

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що найреалістичнішим сценарієм для завершення війни є її замороження на нинішній лінії розмежування. За його словами, кожна сторона після цього зберігатиме "ніж за спиною".

"На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло противника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - додав Огризко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, представники РФ відмовилися від тристоронніх переговорів за участі Путіна, Зеленського та Трампа, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підкреслив, що США підтримують мирні переговори, але для їх досягнення потрібна готовність росіян сісти за стіл переговорів.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні завершиться дипломатією, а не бойовими діями. Він наголосив, що президент Дональд Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти РФ у разі необхідності.

Крім цього, 26 вересня після переговорів із Путіним Олександр Лукашенко заявив, що існує "дуже хороша" мирна пропозиція для України (нібито презентована Трампу на Алясці). Лідер Білорусі закликав Зеленського її розглянути, а якщо цього не буде, то українці "втратять країну".

Інші новини:

Про персону: Віталій Кім

Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина.

У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Віталій Кім
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:57Війна
Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:28Війна
Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Останні новини

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

15:56

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

15:31

Чому на логотипі Subaru зображено шість зірок: знайдено прихований символ

Реклама
15:29

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:50

Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

Реклама
13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

Реклама
10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти