Полонені строковики РФ назвали Путіна брехуном / скріншот

Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна. Вони закликали свого диктатора скоріше віддати наказ про виведення військ з України.

Таку думку висловили п'ятеро полонених російських військовослужбовців строкової служби на прес-конференції 14 березня

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.

Також він сказав, що ЗСУ розбивають колони окупантів в пух і прах, а з боку РФ дуже багато втрат.

За словами єфрейтора Миколи Польщикова, з 3-го по 24-е лютого строковики проходили навчання в Курській і Бєлгородській областях, а під кінець навчань запідозрили недобре, тому що командування говорило що "поїдемо на Харків". Також 23 лютого почало маркувати техніку – готувало до бойових дій.

"Ми серйозно програємо. Перебуваючи в полоні я не побачив ні фашистів, ні бандерівців. Незважаючи на те, що в полоні зі мною зверталися добре, хоча у когось сім'ї в підвалах ховаються, я все одно заздрю тим людям, які змогли відкупитися від цієї війни і залишилися в Росії... напевно, варто було навіть купити військовий квиток, який коштує 80 тисяч, тому що тут відбуваються страшні речі",-сказав Микола і звернувся до громадян РФ із закликом чинити опір Путіну.

читайте такожСлабкий і невпевнений у собі "силач": розвінчано головний міф про Путіна"Не відправляйте своїх синів сюди. Тут відбуваються страшні речі, про які вам не говорять. Тут марно гинуть наші солдати ... батьки, намагайтеся забирати нас звідси. Тут не потрібно війни, немає сенсу взагалі (в ній). Товариш президент Російської Федерації, я не знаю, для чого ви говорите, що тут немає строковиків. Тут сидять ще чотири моїх товариша, які за Вашою примхою скоюють тут такі злочини. Обман. Хоч жоден з цих пацанів не зробила жодного пострілу ... нас вбивали, товаришу президент. Я вважаю, що ви не праві, ви винні в цьому. Я прошу вас закінчити все це скоріше. Щоб всіх військовослужбовців Російської Федерації, які обманом сюди потрапили, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Треба припиняти це, товариш президент, треба закінчувати. Мені дуже соромно за себе і за Вас, товаришу президент... Мам, намагайтеся там, щоб все це скоріше закінчилося".

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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