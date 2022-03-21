Вантаж 200 для Феодосії: ліквідовано підполковника - командира штурмового батальйону окупантів

Олексій Шаршавов

Збройні Сили України ліквідували ще одного підполковника окупаційної армії РФ.

Про знищення командира 171-го десантно-штурмового батальйону (з дислокацією у Феодосії) гвардії підполковника Олексія Шаршавова розповів блогер Necro Mancer з посиланням на повідомлення в пабліках ПДВ РФ в соцмережах.

Підкреслюється, що російський офіцер орієнтовно був ліквідований в період між 7 і 9 березня 2022 року.

"7-9 березня 2022 року загинув командир 171 ОДШБ гвардії підполковник Шаршавов Олексій Васильович", - пишуть в російському сегменті соцмереж.

Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

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"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.

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