Вантаж 200 для Новочеркаська і Воронежа: ЗСУ знищили генерала і полковника РФ

Ліквідований окупант Ігор Ніколаєв (позивний "Багет")

У вівторок, 15 березня, Збройні сили України в Харківської області знищили командира 252 мотострілецького полку 3 мотострілецької дивізії окупаційних військ РФ полковника Ігоря Ніколаєва.

Як повідомив в Facebook журналіст Роман Цимбалюк, окупант був з військової частини 91711 міста Богучар Воронезької області.

"Він був знищений артилерійським вогнем ЗСУ в ході проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях", - повідомив Цимбалюк.

Відзначимо, що в Telegram-каналі полку Азов говориться про те, що захисники України знищили генерал-майора окупаційних військ.

"Полк Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Ліквідований окупант-генерал-майор РФ Олег Мітяєв

Разом з тим в Мережі уточнили. що в Маріуполі був знищений командир 150-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Олег Мітяєв. Його дивізія була спеціально створена для вторгнення в Україну в Південному військовому окрузі. Місце дислокації - Новочеркаськ.

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Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко: "Мітяєв командував російським угрупованням в Сирії. І був поставлений командувати новою 150-ю дивізією, розгорнутою біля самого кордону з Україною спеціально для наступальних дій на Донбасі.

Ліквідація Мітяєва - це дуже крута подія, оскільки він є одним з найперспективніших і знакових російських воєначальників. Тепер після такої конкретизації, подивимося яка буде реакція в РФ, чи зможуть вони спростувати інформацію по Мітяєву. Це серйозний удар по бойовому духу російських командирів. І величезний успіх Героїв Маріуполя".

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня.