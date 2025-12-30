"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

Коротко:
- Україна не може просто відмовитися від окупованих територій
- На Донбасі живуть близько 300 тисяч людей
- Там перебуває українська армія та є постраждалі від війни
Суперечка щодо окупованих територій України залишається ключовим питанням у переговорах Києва та Москви. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна не може просто відмовитися від цих територій, та пояснив можливий компромісний варіант щодо Донецької та Луганської областей в інтерв’ю Fox News.
"Ми не можемо просто звідти піти - це виходить за рамки нашого законодавства. Ми не можемо просто відмовитися від своїх територій. І справа не тільки в законі. Там живуть люди - близько 300 тисяч осіб. Ми не можемо просто втратити цих людей. Ми не можемо піти, тому що там були поранені сотні тисяч і загинули десятки тисяч. Крім того, там перебуває наша армія", – сказав президент.відео дня
Пропозиція створення вільної економічної зони
Водночас Зеленський запропонував можливий компроміс у вигляді створення вільної економічної зони з особливими правилами:
"Йдеться не тільки про право, а й про реальність на землі. Тому ми запропонували, як я вважаю, компроміс: створення вільної економічної зони. Якщо ми відходимо на кілька кілометрів, то Росія повинна зробити дзеркальні кроки і також відвести сили на кілька кілометрів. У такій вільній економічній зоні діятимуть особливі правила".
Рішення залежить від українських виборців
Зеленський наголосив, що остаточне рішення залежатиме від українських виборців:
"Якщо буде ухвалено рішення про створення подібної економічної зони, то референдум стане способом або затвердити його, або відхилити".
Відвід ЗСУ з Донбасу – думка військового
Як писав Главред, головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький висловив сумнів щодо можливості відведення Збройних сил України з Донеччини та Луганщини в рамках переговорів із Росією.
За його словами, територіальна цілісність України закріплена в Конституції, а будь-яка поступка вимагала б проведення референдуму.
"З військової точки зору, жоден притомний військовий своєї згоди на таку поступку не дасть. Перш за все, за ці території гинули наші побратими, а для ворога це буде плацдарм", – підкреслив П'ясецький.
Він також зазначив, що більшість військових вважають: навіть якщо Росія тимчасово зупинить активні бойові дії, це не означає, що війна завершиться назавжди.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.
Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.
Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Про джерело: Fox News
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
