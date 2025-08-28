Рус
Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета Фламінго

Анна Ярославська
28 серпня 2025, 11:54
Нова диво-зброя з'явилася на світ як начерк на серветці наприкінці 2024 року.
Ракета Фламінго має дальність до 3000 км

Ви дізнаєтеся:

  • Хто і коли створив ракету Flamingo
  • Скільки коштує "Фламінго" і скільки ракет виробляють на день
  • У чому головний недолік нової української зброї

Україна представила нову крилату ракету Фламінго із заявленою дальністю у 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.

Як пише The Economist, процес запуску в серійне виробництво ракети зайняв лише дев'ять місяців, а не роки або навіть десятиліття.

Захоплюючим є і той факт, що проєкт очолила команда менеджерів, яка, як зазначається, не мала попереднього досвіду роботи в оборонній промисловості.

"Поява цієї ракети в розпал важких мирних переговорів може спонукати Володимира Путіна скласти зброю", - ідеться у статті.

Як з'явилася ракета Фламінго

Представники компанії Fire Point, що стоїть за Flamingo, стверджують, що ракета з'явилася на світ як начерк на серветці наприкінці 2024 року. У той час Україна відчайдушно потребувала створення засобів стримування дальнього радіусу дії.

У вересні того ж року Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена зі сміливим і тоді ще секретним проханням про постачання американських крилатих ракет Томагавк у межах свого Плану перемоги. Адміністрація Байдена відповіла відмовою.

"Мало хто насмілювався повірити, що українська ракетна програма зможе виробити необхідні товари досить швидко", - пишуть журналісти.

Представник компанії розповів, що інженери надихалися такими історичними моделями, як німецький ФАУ-1 і радянський Стриж, які, подібно до Фламінго, мають двигун, розташований над основним корпусом.

Випробувальні прототипи ракети були пофарбовані в рожевий колір, звідси й пішла назва Фламінго.

Процес виробництва ракет відбувається за кордоном. Однак близько 90% остаточного складання озброєння відбувається в Україні на секретних підприємствах, розкиданих по всій Україні.

Корпус виготовлено зі склопластику, що ускладнює його виявлення порівняно з металом. Двигун, судячи з усього, являє собою турбовентиляторний двигун виробництва конструкторського бюро Мотор Січ у Запорізькій області. Виробництво, яке зараз становить одну ракету на день, обіцяють збільшити до семи до жовтня.

Ціна однієї ракети - "менше 1 млн євро" (1,2 млн доларів США).

Дивіться відео - Кадри випробувань ракети Фламінго:

Скриншот

Ракета громіздка і круто набирає висоту під час запуску, що робить її більш помітною для радарів противника, тому передбачається, що значну частину ракет буде виявлено і перехоплено.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап упевнений, що Фламінго зможе використовувати проломи в російській протиповітряній обороні, що слабшає.

"Україна славиться своїми винахідливими комбінованими атаками, спрямованими на подолання оборони. Згодом Росія зазнає більш серйозних втрат", - сказав він.

Остаточне випробування ракети має відбутися на полі бою.

Ракета "Фламінго" - що про неї відомо

Нова українська ракета Довгий Нептун

У березні успішно пройшла випробування модифікована далекобійна версія крилатої ракети Р-360, що отримала умовну назву Довгий Нептун.

Детальні характеристики нової модифікації ракети поки що не розкриваються. Відомо лише, що її дальність становить близько 1000 км, а призначення - удари по наземних цілях.

З урахуванням того, що ракета вже застосовується в бойових умовах, її зовнішній вигляд, імовірно, давно не є секретом для противника.

Чому Україна не б'є по Росії новими ракетами - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ракету Фламінго не варто порівнювати з російськими аналогами, оскільки останні вже реально застосовувалися проти України. Українські ж ракети, окрім Нептуна, залишаються поки що здебільшого медійними та теоретичними - на практиці вони ще не використовувалися.

Ступак вважає позитивним факт, що про українські ракети говорять, але зазначає, що існує важливе "але".

"Давайте повернемося трохи в минуле. Де дрон "Марічка" [ударний підводний дрон, - ред.] Немає "Марічки". "Трембіта" називали [крилата ракета, - ред.]. Немає поки що. "Пекло" [ракета]. Немає ще", - зазначив Ступак в ефірі Radio NV.

Ступак вважає, що існують перешкоди для запуску цих ракет. Він не впевнений, чи був це зайвий PR, чи дійсно великі розробки вже були готові до використання.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Пекло. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Також Україна застосувала проти російських окупантів нову зброю - ракету-дрон Паляниця.

