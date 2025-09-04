800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

FP-7 - ракета середньої дальності, запускається з наземних платформ для оперативного ураження завдань на середніх дистанціях.

Україна розробляє нові ракети / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Головне:

Представлено дві нові балістичні ракети - FP-7 і FP-9

Показано ударний дрон середнього класу з бойовим навантаженням 100 кг

Українська компанія Fire Point представила на міжнародній виставці MSPO в Польщі дві нові балістичні ракети - FP-7 і FP-9.

Також представлено проєкти систем протиповітряної оборони, повідомляє Мілітарний.

Нові балістичні ракети

FP-7 - ракета середньої дальності, запускається з наземних платформ для оперативного ураження завдань на середніх дистанціях.

максимальний радіус дії до 200 км;

швидкість до 1 500 м/с;

кругове відхилення 14 м;

бойове навантаження до 150 кг;

час польоту становить до 250 секунд.

/ militarnyi.com

FP-9 - потужніша система, що робить її небезпечною для цілей у глибокому тилу противника.

дальність до 855 км;

швидкість 2 200 м/с;

вантажопідйомність 800 кг;

ракета здатна досягати висоти до 70 км

точність у межах 20 м.

/ Інфографіка: Главред

Додаткові розробки

Крім того, на виставці Fire Point показала ударний дрон середнього класу (middle strike) з бойовим навантаженням 100 кг, призначений для ураження прифронтових цілей. Ця модель, відома як FP-2, базується на конструкції далекобійного дрона FP-1, але має скорочений радіус дії (від 1 400 км до 200 км), водночас посилюючи бойову міць до 105 кг.

/ militarnyi.com

FP-1, створений Fire Point, - це основний "глибокий ударний" дрон, що використовується для нанесення ударів углиб території противника. Компанія випускає до 100 таких дронів на день, що робить її виробничі потужності порівнянними з російськими за масштабами, але водночас із нижчою собівартістю.

Нові українські ракети - думка експерта

Україні слід паралельно розвивати обидві ракети - і "Довгий Нептун", і "Фламінго", оскільки кожна з них вирішує різні бойові завдання і може посилювати іншу в комплексі. Таку думку висловив аналітик Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц.

За його словами, ракета з подовженим корпусом і збільшеним паливним відсіком може значно вигравати в дальності польоту, нехай і не досягати тієї ж швидкості, що в оригінальної версії "Нептуна". Це робить її цінним доповненням, особливо в операціях на великі відстані.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть нові ракети "Нептун" знищити Кримський міст. Для знищення Кримського мосту потрібна значна кількість ракет з бетонобійною бойовою частиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму. Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

Про джерело: Мілітарний Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія. Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році. 31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

