'Нептун' і 'Фламінго': експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

Експерт пояснює, чому Україна одночасно розвиває ракети "Довгий Нептун" та "Фламінго" для різних завдань.

Хінц порівнює підхід України з практикою США, поєднуючи дорогі складні ракети з дешевшими аналогами / колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Модернізована ракета "Довгий Нептун" отримала більший корпус і нові системи наведення

Представлена одночасно з ракетою "Фламінго", обидві вже використовуються на фронті

Україна має розвивати одночасно ракети "Довгий Нептун" та "Фламінго", оскільки вони виконують різні завдання і можуть ефективно доповнювати одна одну. Таку думку висловив дослідник з Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц в коментарі для "Радіо Свобода".

Модернізований "Довгий Нептун"

Як повідомляє видання, 24 серпня в Instagram-акаунті державного порталу "Зброя" з’явилося зображення модернізованої ракети "Довгий Нептун". Офіційних характеристик нової версії наразі немає, окрім згадки президента України Володимира Зеленського про здатність ракети уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

За опублікованими фото видно, що ракета стала довшою приблизно на півтора метра (близько 6 метрів проти попередніх 4,5) і ширшою на 12 см – діаметр корпусу зріс із 38 до 50 см. Вага бойової частини наразі невідома. У стандартного "Нептуна" вона становила 150 кг.

Припускається, що оновлена модифікація отримала вдосконалену супутникову навігацію та інфрачервону систему наведення на фінальній ділянці траєкторії. На думку Хінца, завдяки подовженому корпусу та збільшеному об’єму пального ракета може мати значно більшу дальність, хоча й поступатися класичному "Нептуну" у швидкості. Експерт зазначає, що опубліковані дані виглядають цілком правдоподібними.

Ракета "Фламінго" та стратегія розвитку

Презентація "Довгого Нептуна" відбулася майже одночасно з показом іншої української розробки – ракети "Фламінго". Хінц вважає, що інвестувати в обидва проєкти доцільно, оскільки вони виконують різні завдання і можуть ефективно доповнювати одне одного.

За його словами, "Нептун" створювався як протикорабельна ракета, тоді як "Фламінго" – простіший і важчий концепт із більшою дальністю.

"Подібний підхід використовується й у США, де складні крилаті ракети поєднують із дешевшими аналогами та ударними безпілотниками для перевантаження систем ППО противника", — зазначає експерт.

Ракета "Фламинго" / Інфографіка: Главред

Кількість доступних "Нептунів" і темпи їхнього виробництва залишаються засекреченими. Відомо, що ракета вже застосовується на фронті. Зокрема, 28 серпня у мережі з’явилося відео, на якому українська пускова установка "Нептун" була пошкоджена внаслідок удару російського "Іскандера".

Думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважує, що порівнювати українську ракету "Фламінго" з російськими аналогами не варто, адже останні вже реально застосовувалися проти України. Українські ж розробки, крім "Нептуна", поки що залишаються переважно медійними та теоретичними і на практиці ще не використовувалися.

Ступак визнає позитивним факт, що про українські ракети ведеться активна дискусія, але наголошує на суттєвому "але".

"Давайте повернемося трохи в минуле. Де дрон 'Марічка'? Немає. 'Трембіта' називали крилату ракету — немає поки що. 'Пекло'? Немає ще", — зазначив експерт в ефірі Radio NV.

Він підкреслює, що популярність розробок у медіа не завжди відображає реальний стан справ на фронті і використання зброї в бойових умовах.

Як повідомляв Главред, Україна представила нову крилату ракету Фламінго із заявленою дальністю у 3000 км, яка має потужний потенціал. Якщо хоча б половина заявлених характеристик відповідає дійсності, це озброєння може завдати серйозної шкоди в будь-якій європейській частині Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет Пекло. Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Також Україна застосувала проти російських окупантів нову зброю - ракету-дрон Паляниця.

