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Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні

Андрій Ганжа
29 серпня 2024, 12:00
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Україна може використовувати ракету-дрон дальнього радіусу дії Паляниця для ліквідації російської бойової авіації та аеродромів у РФ.
Зеленський, Паляниця
Україна залишила в таємниці технічні характеристики Паляниці і не збирається чекати, поки Захід скасує свої заборони на удари по Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, United 24

Одна з головних проблем України у війні - ембарго західного світу на удари іноземною зброєю вглиб території Росії. Київ добився права бити по окупантах у прикордонні, але все ще не може використовувати проти ворожих сил передані ракети дальнього радіусу дії. Через це українці, як і раніше, не можуть завдавати масованих ракетних ударів по місцях дислокації бойових літаків, які злітають і здійснюють бомбардування міст.

Утім, українська держава працює над своїми програмами далекобійного озброєння, бити своїм озброєнням по загарбниках у тилу не заборонить ніхто. Один із таких продуктів - ракета-дрон Паляниця, яку вже встигли застосувати на полі бою.

Що відомо про ракету-дрон Паляниця, у чому його особливість і які можливості отримають ЗСУ у війні з Росією - розбирався Главред.

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"Ворог був уражений"

Символічно, що Україна застосувала нову зброю проти російських окупантів у День Незалежності, 24 серпня. Президент Володимир Зеленський розповів, що ракета-дрон Паляниця була застосована успішно.

"Сьогодні відбулося перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютного нового класу зброї. Української ракети-дрона "Паляниця". Це новий метод відплати агресорам. Ворог був уражений. Я дякую всім, хто це забезпечив", - зазначив глава держави.

Гарант додав, що росіянам складно буде навіть вимовити, що прилетіло по їхніх позиціях.

"Але все ж легко зрозуміти, за що", - уточнив Зеленський.

Володимир Зеленський
Зеленський 24 серпня оголосив про успішне випробування ракети-дрона Паляниця / фото: ОП

Куди прилетіла Паляниця

Спочатку в Мережі поповзли чутки про те, що удар Паляницею припав на Воронезьку область, де вночі перед Днем Незалежності було уражено склад російських військ із боєприпасами.

Утім, влада цю версію як не спростувала, так і не підтвердила. Зате сказала, що били по захопленій території України.

"Ракета-дрон "Паляниця" сьогодні (24 серпня, - ред.) була вперше успішно застосована, уразивши військовий об'єкт ворога на тимчасово окупованій території. Це дрон - і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення", - поділився міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Паляниця може дістати до 20 військових аеродромів РФ

Пізніше державний проєкт United24 привідкрив завісу характеристик ракети-дрона Паляниця.

З'ясувалося, що всі характеристики ракети засекречені. Це цілком логічно, враховуючи, що триває активна фаза війни з Росією.

Який вигляд має ракета-дрон Паляниця
Як виглядає ракета-дрон Паляниця / United24

У межах радіусу дії Паляниці - два десятки аеродромів, звідки злітає російська авіація, щоб бомбардувати Україну.

Уся розробка ракети-дрона тривала лише 1,5 роки, що феноменально швидко, враховуючи, знову-таки, обставини війни.

Ракета-дрон оснащена турбореактивним двигуном.

Мета - удари по бойовій авіації в Росії

Україна тепер зосередиться конкретно на знищенні російської авіації, а не інших військових об'єктів на російській території, розповів Главреду авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Реактивний безпілотник Паляниця знадобиться нам для того, щоб завдавати ударів по ворожій авіації. Якщо раніше ми здебільшого били по нафтопереробних заводах, складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і аеродромах, то з появою цього дрона пріоритетною метою стане сама авіація", - вважає аналітик.

Характеристики Паляниці засекречені
Характеристики Паляниці засекречені / United24

На його думку, Паляницю коректніше називати "реактивним безпілотником", а не ракетою-дроном.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

"Йдеться про реактивний безпілотник, який буде дешевим в обслуговуванні за рахунок недорогого обладнання", - вважає Романенко.

Експерт пояснив, що швидкість і ціна крилатої ракети на порядок вищі, а дрон - дешевший, оскільки виготовлений із недорогого обладнання.

Паляниця змінить правила гри на полі бою

Зброя створювалася з нуля, це не радянська розробка, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Кожна ракета-дрон коштує 1 мільйон доларів.

"Я думаю, що це (Паляниця) змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує", - резюмував Федоров.

Водночас він відмовився говорити про дальність Паляниці та розкривати деталі про постачання.

Михайло Федоров
Вартість одиниці Паляниці - 1 млн доларів, - Федоров / УНІАН

Орієнтовна дальність Паляниці - 750 кілометрів

З презентації United24 можна зробити висновок про те, що дальність Паляниці - 750 кілометрів, каже Валерій Романенко.

Проте він акцентує увагу і на тому, що для того, щоб дрон досяг ц, цілі, потрібен "запас" ще в 50 кілометрів, оскільки БПЛА летить не прямо, а у межах певної траєкторії.

"Однак показник у 750 км - це радіус дії від лінії бойового зіткнення. Інакше кажучи, для ефективного застосування дрона потрібно принаймні 50 км запасу, а краще більше. Наприклад, якщо мета - аеродром Енгельс, треба, щоб дрон літав на відстань близько 900 км. Бо під час польоту дрон має маневрувати, він не може летіти прямо - тоді його виявлять і зіб'ють. Піднімуть винищувач, наздоженуть і зіб'ють", - пояснив експерт.

У зоні досяжності Паляниці два десятки військових аеродромів Росії
У зоні досяжності Паляниці два десятки військових аеродромів Росії / United24

Паляниця дістане до Москви

Цілком імовірно, що Паляниця дістане до російської столиці, вважає Романенко. І якщо подивитися на карту DeepState і навернути лінійкою відстань, то можна припустити, що дрон дотягується до Москви, приміром, із Сум або Харкова.

Паляниця дістає до Москви, наприклад, із Сум чи Харкова
Паляниця дістає до Москви, наприклад, із Сум чи Харкова / DeepState

Комбінація для ударів по Росії

Україна дронами Паляниця може завдати комбінованого удару по військових аеродромах Росії, переконаний Валерій Романенко.

"Наші дрони, які були зроблені на базі надлегкого літака А-22 і легкомоторного Skyranger Nynja, не здатні уражати злітно-посадкову смугу, водночас реактивний дрон Паляниця може на великій швидкості спікірувати на середину смуги, пробити її бетонобійним зарядом і створити таку гірку, як це зробила б ракета Storm Shadow. Увійти в землю на 1-2 метри і зробити нарив, як від коренів дерева на асфальті", - розповів він.

Далі можна вже наносити удари і по самих військових літаках.

"Ударом посередині злітно-посадкової смуги аеродром буде виведено з ладу, і літаки не зможуть піднятися в повітря. На ремонт знадобиться приблизно 2-3 дні, тому що треба буде зняти старе покриття, утрамбувати землю, і зробити нове. І поки буде робитися ремонт, можна розстріляти літаки на цьому аеродромі, використовуючи Паляницю, але вже з касетними або осколково-фугасними боєприпасами", - додав експерт.

Скільки дронів Паляниця потрібно для ударів по РФ

Утім, щоб реалізувати таку операцію, потрібно запустити серійне виробництво таких дронів.

"Потрібно їх виробляти хоча б у кількості 100 одиниць на місяць", - наголосив Валерій Романенко.

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Володимир Зеленський Михайло Федоров війна Росії та України Валерій Романенко Ракета-дрон Паляниця
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