Силам оборони передали партію новітніх ракет-дронів 'Пекло' - Зеленський

Україна нарощуватиме виробництво та застосування дронів-ракет "Пекло".

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Дрон-ракета "Пекло" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Сьогодні Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

"Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися", - наголосив президент. відео дня

Кореспондент Укрінформу повідомляє, що участь в заході, крім глави держави, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Зазначається, що це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

"Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло"", - повідомили під час заходу.

Також відомо, що згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються.

Дрон-ракета "Пекло" - відео:

Також учасники заходу наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші.

Дрони українського виробництва - що відомо

Як вже повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що українські ударні безпілотники здатні бити по цілях не території країни-агресора РФ на відстань до 1800 кілометрів.

25 серпня глава держави вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що одна українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів. Нова гібридна зброя може значно змінити ситуацію на фронті.

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