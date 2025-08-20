Рус
Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

Юрій Берендій
20 серпня 2025, 18:26
Подоляк заявив, що для досягнення прогресу у переговорах із Росією потрібен тиск з боку США та Китаю, а зустріч у форматі США-Україна-Росія є можливою.
У Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

Про що сказав Подоляк:

  • Росія боїться примусу з боку США
  • У Путіна є два ключові страхи
  • Китай та США можуть змусити РФ зупинити війну

Підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні не збіглися з очікуваннями російського диктатора. Проте, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін і надалі буде затягувати час і продовжувати атаки на мирні українські міста. Про це він заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Подоляк не виключає, що згодом Трамп усвідомить, що без тиску на Путіна прогресу не буде. Він також вважає, що зустріч у форматі США — Україна — Росія цілком можлива, тим більше, що її логістикою вже опікуються Сполучені Штати.

"Речниця Білого дому Левітт вже заявила, що Путін пообіцяв Трампу взяти безпосередню участь у такій зустрічі. І оскільки логістикою займаються глобальні посередники, Росія дуже побоюється тих чи інших дій США", — наголосив радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, у Росії сьогодні є два ключові страхи. Перший — це емоційно-негативна реакція Трампа на дії Путіна, яка може різко збільшити витрати Росії на війну, включно не лише із санкційним, а й мілітарним тиском. Другий — це Китай, який сприймає Росію як територію для реалізації власних глобальних інтересів. Якщо Путін дійсно планував зустріч у тому форматі, про який говорять у Білому домі, він, ймовірно, братиме в ній участь.

Аналізуючи майбутні переговори, Подоляк вважає, що у Путіна буде лише одне завдання.

"Спочатку, безумовно, розповісти свої альтернативні версії, чому він масово вбиває людей в інших країнах, не тільки в Україні, і при цьому тягнути час. Для них важливо, щоб війна тривала — в тому ж обсязі, тієї ж інтенсивності. І при цьому росіяни будуть готові вести переговори. Ці переговори, на мій погляд, не будуть продуктивними відразу", — сказав радник глави ОПУ.

Для того, щоб досягти результатів, необхідно чинити тиск на Росію, що можуть зробити лише Китай і США.

Він додав, що якщо ці країни дійсно прагнутимуть завершення війни на відносно справедливих умовах, це стабілізує міжнародний порядок, зміцнить дотримання міжнародного права та дво- і багатосторонніх відносин, а також створить баланс сил у світі.

Як приклад Подоляк навів глобальний Південь під егідою Китаю, демократичні країни Заходу під керівництвом США тощо.

"Тобто Російській Федерації в цій конфігурації немає місця. Саме тому вони намагаються за рахунок крові України це місце собі відвоювати", — резюмував він.

Інфографіка: Главред

Чому Путін поспішає з переговорами

Раніше Главред писав, що медіа все частіше з’являються розмови про можливу "швидку мирну угоду" між Україною та Росією. Насправді ж Кремль через інформаційні операції намагається змусити Київ до територіальних поступок. Як пояснив у коментарі для 24 Каналу військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, головна мета Путіна — легалізувати контроль над окупованими територіями за допомогою мирних домовленостей.

Водночас, за словами Мусієнка, Москва уникає самого терміну "припинення вогню", адже для Кремля це радше тимчасова пауза, а не юридичне закріплення статусу захоплених земель.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп створив умови, за яких російський диктатор Володимир Путін може продовжувати повномасштабну війну та водночас вести переговори щодо її завершення. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, під час розмови з Дональдом Трампом 18 серпня Путін погодився на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, однак наполіг, що зустріч має пройти у форматі "один на один".

За даними видання AXIOS, Зеленський висловив готовність до обговорення територіальних питань, але підкреслив, що вести такі переговори потрібно безпосередньо з самим Путіним.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Михайло Подоляк мирні переговори
