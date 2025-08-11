СБУ вдарили по серцю виробництва ракет РФ - ЗМІ розкрили перші наслідки атаки

СБУ завдала удару дронами по стратегічному військовому заводу в Нижегородській області РФ, який виробляє ключові компоненти для російських ракет.

СБУ атакували завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101 / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

СБУ вдарили по Арзамаському приладобудівному заводу РФ

Підприємство виготовляло компоненти до ракет Х-32 та Х-101

Сьогодні, 11 серпня, далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в спецслужбі.

Підприємство, що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння", за попередніми даними, зазнало щонайменше чотирьох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ.

Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та виготовляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери й інші компоненти, зокрема для ракет Х-32 та Х-101.

"Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", - повідомило поінформоване джерело у СБУ.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яке слабке місце Росії

Як раніше писав Главред, інтенсивність українських ударів по території РФ різко зросла. Основний акцент робиться на залізничну інфраструктуру, і, судячи з географії атак, під удар потрапляють ті ділянки, що забезпечують постачання російських військ в Україні.

"А це може бути заділом на майбутнє, адже навіть дестабілізація однієї гілки викликає дестабілізацію всієї системи. Залізниця – це теж слабке місце Росії: якщо вибити залізницю, в РФ буде просто економічна катастрофа", - вказував політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на неділю, 10 серпня, Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували Саратовський нафтопереробний завод. За даними Генштабу, внаслідок удару БпЛА на території підприємства сталися вибухи та пожежа.

Днем раніше, 9 серпня, у Татарстані пролунали вибухи. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що Сили оборони України знищують там завод з виробництва дронів "Шахед".

Згодом стало відомо, що безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по логістичному хабу, де зберігалися готові "Шахеди" та іноземні комплектуючі до них.

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

