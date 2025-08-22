ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

За результатами удару уражено до п’яти ворожих безпілотників.

https://glavred.net/war/vsu-unichtozhili-punkt-bazirovaniya-rossiyskih-bespilotnikov-v-krymu-chto-izvestno-10691831.html Посилання скопійоване

ЗСУ знищили пункт базування безпілотників РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/GeneralStaffZSU

Ключові тези:

ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників

Це сталось на території тимчасово окупованого Криму

Безпілотники використовували для висвітлення надводної ситуації у Чорному морі

Військово-морські сили Збройних сил України знищили пункт базування російських безпілотників на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Силами та засобами ВМС ЗС України знищено пункт базування БпЛА "Форпост"("Mohajer-6") на аеродромі Херсонес тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що за результатами удару уражено до трьох ворожих безпілотних літальних апаратів "Mohajer-6" та два безпілотники "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

"Боротьба триває! Крим – це Україна!", - додали у відомстві.

Пункт базування БпЛА в Криму / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Тиск ЗСУ на Крим

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що Україна може тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою.

За його словами, у Росії є три ахіллесові п'яти, одна з яких – Крим.

"З військової точки зору, Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію (чому Росія й утримує сухопутний коридор)", - наголосив він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля Джанкоя.

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ було знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрікосівка в Криму.

У ніч на 8 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Внаслідок атаки українських дронів вогонь спалахнув біля потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред