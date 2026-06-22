Дрони завдали удару по Запоріжжю: у палаючому будинку загинула жінка, поранено дитину

Вранці 22 червня ворожий безпілотник влучив у приватний сектор міста.

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Російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Окупанти атакували дронами житловий будинок у Запоріжжі

Одна людина загинула, а троє отримали поранення різного ступеня тяжкості

Серед постраждалих від удару — 11-річний хлопчик

Російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Запоріжжя. В результаті удару, який стався вранці 22 червня, загинула жінка, поранено 11-річну дитину. Про наслідки ворожої атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, стався "приліт" по нежитловій будівлі. Виникла пожежа. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

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Також армія РФ атакувала житловий будинок, почалася пожежа. Троє людей отримали поранення. Одна жінка перебувала в будинку. Згодом стало відомо, що вона загинула.

Пізніше Федоров показав фото будинку сім’ї, де троє людей отримали поранення і загинула жінка.

"Серед поранених — 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків", — додав голова ОВА.

За словами Федорова, загалом десять осіб отримали поранення в результаті ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

За добу окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону.

Повітряні атаки РФ на Україну — новини

Як писав Главред, внаслідок масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві 20 червня поранення отримали четверо дітей.

Також 20 червня російські окупанти атакували Суми КАБами. Удари наносилися по околицях міста. У результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

В результаті атаки росіян на території Київської області є поранені, також зафіксовано пожежі та руйнування в кількох районах області. Масштабна пожежа виникла 20 червня в одній зі складських будівель Борипольського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.

Під час ліквідації пожежі було виявлено постраждалого чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ готує надпотужний обстріл України

Російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України. До удару може бути залучено більшу кількість засобів, ніж зазвичай.

Як пише моніторинговий канал єРадар, пріоритетною ціллю ракетно-дронового удару, очевидно, стане столиця України — місто Київ.

"Тому що [росіяни] образилися за Москву. Не виключено, що точкові удари будуть завдані й по інших великих містах України, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет", — зазначили на каналі.

За даними моніторів, серед визначених потенційних цілей є один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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