Є загиблий та поранені: наслідки масованого удару КАБами по Сумах

Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки.

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РФ вдарила КАБами по Сумах / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Що відомо:

РФ атакувала Суми КАБами

Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі

КАБи пошкодили житлові будинки

Російські окупанти атакували Суми КАБами. Удари були по околицях міста. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

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В.о. мера Сум Артем Кобзар зазначив, що точні наслідки ще уточнюються.

"На місці події працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко зазначив, що по інфраструктурі Сумської громади ворог завдав 7 ударів КАБами. Вони були по північно-західній частині міста.

Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще п'ять - поранені. Серед постраждалих чотири жінки - 51, 59, 48 та 64 років. Також відомо про пораненого 62-річного чоловіка.

"Дві травмовані доставлені до стаціонару, решта людей отримали кваліфіковану допомогу та лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Відомо про те, що були пошкоджені інфраструктурні будівлі, шкільне подвір'я та домогосподарства.

КАБ / Інфографіка: Главред

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" — думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те саме, що й дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні — що відомо

Як повідомляв "Главред", масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них – двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Також російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Крім того, російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено Вежу Іоанна Кушника.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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