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РФ масовано вдарила по Полтаві: багато поранених, серед них — 4 дитини

Олексій Тесля
20 червня 2026, 22:35
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У Полтаві пролунала серія гучних вибухів, їх було щонайменше три.
Знімок екрана
Росія завдала удару по Полтавщині / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

Головне:

  • У Полтаві поранення отримали четверо дітей
  • Також поранення отримали п’ятеро дорослих

В результаті масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві поранення отримали четверо дітей у суботу, 20 червня.

Як повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, поранені діти госпіталізовані. Інформація про наслідки удару уточнюється.

відео дня

Як пише"Суспільне", ввечері 20 червня в Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Перші було чутно близько 20:10. Їх було щонайменше три.

У цей час у Полтавському районі тривала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ двічі повідомляли про високошвидкісні цілі, що прямували на Полтаву.

Пізніше Ямщикова повідомила, що кількість дітей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу, зросла до чотирьох: ще одну дитину на машині швидкої допомоги доставили до міської дитячої лікарні.

Крім того, поранення внаслідок атаки РФ у Полтаві також отримали п’ятеро дорослих.

Експерт про нову небезпеку керованих "Шахедів"

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія останнім часом активізувала використання керованих безпілотників у нападах на територію України.

За його словами, головна загроза таких дронів пов’язана з системою наведення: оператор отримує зображення в реальному часі, яке повністю збігається з тим, що фіксує безпілотник. Це дозволяє застосовувати їх для більш точного ураження рухомих об’єктів, зокрема локомотивів поїздів.

Масований удар по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них — двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Нагадаємо, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Раніше російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено вежу Іоанна Кушника.

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Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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