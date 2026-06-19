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РФ готує надпотужний обстріл, під ударом може опинитися великий ТРЦ: названо терміни

Анна Ярославська
19 червня 2026, 10:31
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Причиною можливого масштабного нальоту на Україну називають помсту росіян за Москву. Мешканців великих міст закликали не ігнорувати тривогу.
Ракетний удар, Путін
Росія готує масований ракетний удар по території України / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, скріншот

Головне:

  • Пріоритетною ціллю повітряного нальоту окупантів стане Київ
  • Монітори зафіксували підготовку рекордної кількості авіації
  • Серед потенційних цілей ворога зазначено великий столичний ТРЦ

Російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України. До удару може бути залучено більшу кількість засобів, ніж зазвичай.

Як пише моніторинговий канал єРадар, окупанти можуть використати під час повітряного нальоту на Україну:

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  • 7 вже споряджених літаків Ту-95МС;
  • 4 Ту-22М3, які проходять оснащення на аеродромі "Енгельс";
  • 3 літаки Ту-160, які, ймовірно, озброїлися на Далекому Сході;
  • ракети "Циркон" з Криму та Курська;
  • невизначена кількість балістичних ракет "Іскандер-М";
  • велика кількість ударних БПЛА та БПЛА-імітаторів.

Які міста опиняться під ударом

Аналітики зазначають, що пріоритетною ціллю ракетно-дронового удару, очевидно, стане столиця України — місто Київ.

"Тому що [росіяни] образилися за Москву. Не виключено, що точкові удари будуть завдані й по інших великих містах України, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет", — зазначили на каналі.

По яких цілях битимуть окупанти

За даними моніторів, серед визначених потенційних цілей є один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці.

Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

"Про початок обстрілу вас попередять, тому часу, щоб сховатися, буде достатньо", — зазначили на каналі.

Терміни нанесення удару

Аналітики вважають, що ракетно-дроновий удар відбудеться до кінця цього тижня.

"Нічого нового не буде. Все це ми вже проходили сотні разів. Головне — бережіть себе та своїх близьких і не нехтуйте укриттям", — додали на каналі.

Як писав Главред, 18 червня вже повідомлялося, що країна-агресор Росія, ймовірно, готується до чергового масованого ракетного удару по території України.

За даними моніторів, ворожі літаки, ймовірно, здійснюють переліт з аеродрому "Оленя" на "Єнгельс-2". Це може свідчити про підготовчі дії до можливого бойового застосування, зокрема про озброєння ракетами типу Х-22/Х-32.

Аналітики повідомляють, що до можливого удару можуть бути підготовлені:

  • 6 Ту-95МС,
  • 6 Ту-22М3,
  • 3 Ту-160,
  • 6 МіГ-31К,
  • 3 носії ракет "Калібр" у Новоросійську.
РФ готує надпотужний обстріл, під ударом може опинитися великий ТРЦ: названо терміни
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки на Московський НПЗ — новини

Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.

За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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