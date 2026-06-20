Подробиці ударів РФ по Київщині: що відомо про поранених та прильоти

Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.

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Росія завдала удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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На території Київської області є поранені, пожежі та руйнування

Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки

Рятувальники ліквідували наслідки російської повітряної атаки на Київську область у суботу, 20 червня.

У результаті чергового нападу росіян на території Київської області є поранені, також зафіксовано пожежі та руйнування в кількох районах області, повідомляє ДСНС.

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Удари в Борипольському районі

Масштабна пожежа виникла в одній зі складських будівель Борипольського району. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки.

Під час ліквідації пожежі виявлено постраждалого чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізовано до медичного закладу.

/ Главред

Вибухи у Вишгородському районі

Також повідомляється, що у Вишгородському районі внаслідок влучання в легковий автомобіль постраждали троє людей.

Експерт про нову загрозу "Шахедів"

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Росія останнім часом посилила застосування керованих безпілотників у нападах на Україну.

За його словами, основна небезпека таких дронів полягає в системі керування: оператор у режимі реального часу бачить те саме зображення, що й сам безпілотник. Це дозволяє використовувати їх для більш точного ураження рухомих цілей, зокрема, наприклад, локомотивів поїздів.

Масований удар по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них — двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Нагадаємо, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Раніше російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено вежу Іоанна Кушника.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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