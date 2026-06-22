Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

Україна готується запустити виробництво ракет до Patriot після отримання фінального дозволу від Сполучених Штатів і узгодження ключових умов.

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Зеленський заявив про зміну позиції США щодо ліцензій / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Wikipedia

Коротко:

Україна готова виробляти ракети Patriot

Потрібна фінальна згода США

Є технічна готовність виробництва

Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot, однак для старту потрібне фінальне погодження з боку США. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

За його словами, це питання обговорювалося під час зустрічей із американською стороною на саміті G7, зокрема йшлося про можливе повернення санкцій проти Росії та надання Україні ліцензій на виробництво американських систем ППО.

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Зеленський зазначив, що позиція американської сторони щодо ліцензій вперше стала більш позитивною.

"Вперше, тому що завжди це було: "Ну, ми не знаємо. Ну, може бути. Ну, подивимось". Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України", – сказав президент.

Він також наголосив на обмежених темпах виробництва ракет-перехоплювачів у США та недостатності нинішніх обсягів навіть з урахуванням партнерських програм у Європі.

"Німці якийсь час назад почали виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет. Це хороший контракт. Ну, коли воно приїде? Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. (...) Ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа. Всі інші погоджуються", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна має необхідні технічні можливості для запуску такого виробництва, однак остаточне рішення наразі залежить від США.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Проблеми з постачанням ракет

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

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Раніше Главред писав, що Україна очікує отримання першої партії шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Оснащення цих літаків ракетами великої дальності "повітря–повітря" Meteor має суттєво підвищити здатність України протидіяти російській авіації ще на підльоті до лінії фронту.

Крім того, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в штаб-квартирі НАТО, партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. Попередньо їхній загальний обсяг оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Німеччиною про додаткове посилення протиповітряної оборони і розраховує отримати нові ракети для систем Patriot вже найближчим часом.

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