Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

Руслан Іваненко
22 червня 2026, 00:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна готується запустити виробництво ракет до Patriot після отримання фінального дозволу від Сполучених Штатів і узгодження ключових умов.
Зеленский, Patriot
Зеленський заявив про зміну позиції США щодо ліцензій / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Wikipedia

Коротко:

  • Україна готова виробляти ракети Patriot
  • Потрібна фінальна згода США
  • Є технічна готовність виробництва

Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot, однак для старту потрібне фінальне погодження з боку США. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

За його словами, це питання обговорювалося під час зустрічей із американською стороною на саміті G7, зокрема йшлося про можливе повернення санкцій проти Росії та надання Україні ліцензій на виробництво американських систем ППО.

відео дня

Зеленський зазначив, що позиція американської сторони щодо ліцензій вперше стала більш позитивною.

"Вперше, тому що завжди це було: "Ну, ми не знаємо. Ну, може бути. Ну, подивимось". Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України", – сказав президент.

Він також наголосив на обмежених темпах виробництва ракет-перехоплювачів у США та недостатності нинішніх обсягів навіть з урахуванням партнерських програм у Європі.

"Німці якийсь час назад почали виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет. Це хороший контракт. Ну, коли воно приїде? Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. (...) Ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа. Всі інші погоджуються", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна має необхідні технічні можливості для запуску такого виробництва, однак остаточне рішення наразі залежить від США.

Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Проблеми з постачанням ракет

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

Посилення ППО України - останні новини

Раніше Главред писав, що Україна очікує отримання першої партії шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Оснащення цих літаків ракетами великої дальності "повітря–повітря" Meteor має суттєво підвищити здатність України протидіяти російській авіації ще на підльоті до лінії фронту.

Крім того, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в штаб-квартирі НАТО, партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. Попередньо їхній загальний обсяг оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Німеччиною про додаткове посилення протиповітряної оборони і розраховує отримати нові ракети для систем Patriot вже найближчим часом.

Читайте також:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ПВО Володимир Зеленський новини України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

00:12Війна
"Ми приберемо ретранслятори самі": Зеленський поставив Лукашенку жорсткий дедлайн

"Ми приберемо ретранслятори самі": Зеленський поставив Лукашенку жорсткий дедлайн

22:26Україна
"З кожним днем нарощення": Зеленський анонсував розширення ударів по РФ

"З кожним днем нарощення": Зеленський анонсував розширення ударів по РФ

21:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий гороскоп з 22 по 28 червня: Овнам — оновлення, Тельцям — стабільність

Фінансовий гороскоп з 22 по 28 червня: Овнам — оновлення, Тельцям — стабільність

Китайський гороскоп на завтра, 22 червня: Бикам - сюрприз, Козлам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 22 червня: Бикам - сюрприз, Козлам - пауза

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бібліотекаря з книгами за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бібліотекаря з книгами за 43 с

Чому не можна гладити котів: п'ять речей, які розбивають серце улюбленця

Чому не можна гладити котів: п'ять речей, які розбивають серце улюбленця

Туалетний папір проти комарів: простий і дешевий спосіб захисту оселі

Туалетний папір проти комарів: простий і дешевий спосіб захисту оселі

Останні новини

00:12

Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

21 червня, неділя
23:12

Цілий день без світла: де на Дніпропетровщині вимкнуть електроенергію 22 червня

22:26

"Ми приберемо ретранслятори самі": Зеленський поставив Лукашенку жорсткий дедлайн

21:43

"З кожним днем нарощення": Зеленський анонсував розширення ударів по РФ

21:40

Реформа армії не повинна зводитися лише до грошей: Андрусів - про важливий нюансПогляд

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
21:27

Потужні удари по Москві: оприлюднено подробиці про нову українську ракету Барс

21:19

Бруд і запахи швидко зникнуть: домашній метод очищення килима без хіміїВідео

20:42

"Будуть згадувати з жахом": у МО анонсували нові акції проти РФ у Криму

19:59

Чому Путін не коментує атаку на Москву: експерт вказав на важливий "сигнал"

Реклама
19:39

У Києві зійшлися прихильники та противники ЛГБТ: чим закінчився скандальний марш

18:17

Цвіль у ванній зникає миттєво: простий метод діє безвідмовноВідео

18:14

Як назавжди позбутися попелиці: допоможе лише одна рослинаВідео

17:44

Гроші люблять порядок — як зберігання звичайних круп приваблює достаток

17:24

Під загрозою велике місто: генерал назвав найнебезпечніший напрямок фронту

17:19

Підживдення помідорів у червні та липні: садівник поділився рецептом проти гниліВідео

17:04

"У родині поповнення": після важкої втрати Зіброва зворушили до сліз сюрпризомВідео

16:50

Подарунків не буде — які чоловічі імена найбільше схильні до економії

16:27

Європу накриває спека до +40: чи дійде вона до України

16:22

Гучний скандал із Польщею: Сібіга натякнув на кроки України у відповідь

16:18

Як виглядати дорого влітку 2026: секрети розкішних образів із базових речейВідео

Реклама
16:15

Росіянам бракує сил для наступу: експерт розкрив новий задум ворога на фронті

15:44

У Кремлі заговорили про "перемогу" і розкрили свої справжні наміри

15:20

Наймовірно простий спосіб: як зберегти троянди квітучими під час найсильнішої спекиВідео

15:19

"Раптово пішов з життя": помер відомий блогер, якого мобілізували до ЗСУ

15:04

Івана Купала, Купало чи Купайло: як насправді правильно називати свято

14:47

Три знаки зодіаку незабаром розбагатіють: кому зірки обіцяють зростання доходів

14:42

Після 21 червня життя у трьох знаків зодіаку нарешті налагодиться

14:36

Як сказати українською "ломовая лошадь" - правильну відповідь знають не всіВідео

14:08

Туалетний папір проти комарів: простий і дешевий спосіб захисту оселі

14:08

"Усі диктатури руйнуються раптово": Крим стане кінцем путінського режиму — Мадяр

14:07

"Очі випромінюють кохання": вагітна наречена Вітвіцька показала кадри з весілляВідео

13:55

"Банк просто мовчить": клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування платежів

13:44

Спека з небезпечними явищами накриє Україну: коли вдарить +33, а коли пройдуть грози

13:14

Род Стюарт ледь не знепритомнів на сцені: його врятував кисневий балонВідео

13:11

Більше ніяких жовтих плям: як повернути улюбленому одягу первісний вигляд

13:10

"Дякую їхній прекрасній мамі": Вакарчук показав дітей та звернувся до коханої

12:48

Бензин у Криму — все: чого домагається Україна і куди будемо бити даліВідео

12:25

Любовний гороскоп на 22–28 червня: Близнюкам — розмови, Козерогам — затишок

12:12

Чому помідори тріскаються і гниють просто на гілках - головна помилкаВідео

11:53

Китайський гороскоп на завтра, 22 червня: Бикам - сюрприз, Козлам - пауза

Реклама
11:46

Україна позбавляє Росію головної переваги: дрони змінюють хід війни – FT

11:37

Гороскоп Таро на тиждень: Близнюкам — баланс, Скорпіонам — зміни

11:11

Українські дрони підпалили НПЗ у Сибіру й морську логістику в Криму - подробиціВідео

11:04

"Обстріл, паркінг, дим": Нікітюк розкрила, як минув день народження її сина

10:50

Фінансовий гороскоп з 22 по 28 червня: Овнам — оновлення, Тельцям — стабільність

10:49

Доля може підкинути зустріч із рідною душею 22 червня: яке церковне свято

09:53

Дитина воззʼєднала Наталку Денисенко та Андрія Федінчика — сімейне фото

09:53

Після атак на мости бензовози до Криму почали супроводжувати мобільні групи ППО — ISW

09:48

Трамп забув ім’я Маска під час виступу та підірвав мережуФотоВідео

08:55

Окупанти вночі тероризували Україну: є загибла та поранені

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти