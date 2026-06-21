"Ми приберемо ретранслятори самі": Зеленський поставив Лукашенку жорсткий дедлайн

Київ неодноразово надсилав Мінську вимогу демонтувати ретранслятори, розповів президент.

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Володимир Зеленський попередив Олександра Лукашенка / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Лукашенко повинен припинити допомагати РФ і продемонструвати це на ділі

Мінську неодноразово надсилали вимогу демонтувати ретранслятори

Президент Володимир Зеленський заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко повинен припинити допомагати Росії та продемонструвати це на ділі, оскільки одних лише слів недостатньо.

Як він розповів у інтерв’ю ТСН.Тиждень, перед тим, як робити публічні заяви, він вживає "певні кроки з деескалації за закритими дверима", і раніше "на рівні розвідок та військових Білорусь на рівні керівництва отримала інформацію: припиніть допомагати росіянам".

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За словами президента, Київ неодноразово передавав Мінську вимогу демонтувати ретранслятори на білоруській території, які допомагають російським дронам атакувати українські міста.

"Історія з ретрансляторами (на території Білорусі. — Ред.) — не вчорашня історія, це тривалий процес, за яким стоять жертви виключно з боку України... Своє "вибачаюся" нехай він залишить при собі. Це не спрацює вже з другого дня початку війни. Я пояснював йому: крок номер один — жодної технічної підтримки російських ретрансляторів", — сказав глава держави.

Крім того, Зеленський закликав Білорусь припинити постачання пального для російської окупаційної армії.

"Також ми їм говоримо, даємо сигнал — припиніть, будь ласка, постачання палива до російської армії. Але це лише сигнал, тут немає жодних погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо", — заявив президент.

/ Главред

В ОП попередили Мінськ про ризики можливої ескалації

Останнім часом риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо російсько-української війни стала помітно стриманішою й обережнішою.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що такі зміни в заявах можуть свідчити про усвідомлення білоруським керівництвом можливих наслідків і ризиків, пов’язаних із потенційним втягненням країни в конфлікт на боці Росії.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, переслідували".

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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