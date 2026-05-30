Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідки

Юрій Берендій
30 травня 2026, 12:22
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя загинуло двоє людей, є поранені, а також зафіксовані пожежі та пошкодження житлової забудови міста.
РФ масовано атакує Запоріжжя - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • Окупанти завдали ударів по промисловій інфраструктурі міста
  • Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки та виникли пожежі
  • На місцях влучань у Запоріжжі наразі працюють екстрені служби

Російські окупаційні війська з самого ранку 30 травня завдають ударів по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок нової хвилі ударів близько 11 години загинула одна людина. Крім того, одна людина отримала поранення.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми", - повідомив він.

Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа та зафіксовані руйнування. На місці події працюють екстрені служби.

Раніше, близько 8-ї години ранку, очільник Запорізької ОВА заявив, що російські війська завдають ударів по промисловій інфраструктурі обласного центру. За попередньою інформацією, поранення отримав 40-річний чоловік, який перебував у важкому стані. Медики надавали йому необхідну допомогу.

  • Наслідки удару по Запоріжжю 30 травня
    Наслідки удару по Запоріжжю 30 травня Фото: Запорізька ОВА
Пізніше Федоров повідомив про продовження атак на область та ще одного постраждалого. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі підприємств і житлові будинки, розташовані поруч.

Згодом стало відомо, що один із постраждалих помер від отриманих поранень після удару по Запоріжжю.

Станом на 9:25 кількість постраждалих зросла. До медиків звернувся ще один поранений — 24-річний чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав нові цілі для ударів по Україні, серед яких аеропорт "Бориспіль" і залізничні мости, що підкреслює прагнення Кремля паралізувати транспортну інфраструктуру країни. Він вважає, що для Росії більше не існує обмежувальних ліній щодо атак, і закликає "суворо карати" Україну за її нібито "терористичні дії".

Моніторингові канали повідомляють про підготовку нового масованого комбінованого удару по Україні, який може відбутися у ніч з 29 на 30 травня, із застосуванням балістичних ракет, ударних дронів і авіації Ту-22М3, що підтверджує загрозу масованого удару по регіонах України.

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію розвідки про підготовку нового масованого удару Росією, наголосивши, що повітряні сили працюватимуть 24/7 для захисту неба України та закликав громадян уважно ставитись до повітряних тривог.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

