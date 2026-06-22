Дрони летять на Москву: росіяни фіксують масовий наліт БПЛА, лунають вибухи

Неподалік від Московського НПЗ у районі Капотня засоби ППО розмістили прямо на мосту.

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Дрони рухаються в напрямку Москви / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Москву та область масово атакували безпілотники

Собянін заявив про збиття 59 дронів силами ППО

Очевидці зняли прольоти БПЛА біля Капотні та ТЦ "Садовод"

У ніч на 22 червня та вранці в понеділок Москву та область знову атакують дрони. Жителі країни-агресора масово фіксують прольоти безпілотників.

Telegram-канал Exilenova+ почав публікувати кадри з прольотом дронів у Московській області після 03:00. Чим ближче до ранку, тим більше з’являється таких кадрів.

відео дня

"Мособласть, починають залітати", — зазначають спостерігачі.

Дивіться відео — дрони зафіксовано в Московській області:

Ближче до ранку таких кадрів ставало дедалі більше.

Мер Москви Сергій Собянін теж з третьої години ночі почав активно писати про те, що безпілотники, які летять на столицю РФ, почали збивати сили ППО.

Станом на 05:10 він повідомив, що ППО нібито вже збила 59 дронів. За його словами, "фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків".

Наразі немає жодної інформації про наслідки атаки дронів.

При цьому росіяни писали, що неподалік ТЦ "Садовод" і Московського НПЗ у районі Капотня — ППО розмістили прямо на мосту.

Дивіться відео — Дрони атакують Москву та область:

Атаки на Московський НПЗ — новини

Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. ЗМІ повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.

За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.

Нова українська ракета атакувала Москву — що відомо

На оборонній виставці Eurosatory 2026, що проходила в Парижі 15–19 червня, вперше публічно показали нову українську крилату ракету "Барс RS".

Розробка та виробництво ракети фінансуються Німеччиною, проте ім’я виробника не розголошується з міркувань безпеки.

Ракети сімейства "Барс" вже застосовуються для ударів по цілях на відстані до 1000 км углиб території Росії. Версія "Барс RS" відрізняється збільшеним паливним баком, більшою злітною масою та посиленою бойовою частиною порівняно з базовою моделлю.

Відомо, що маса бойової частини "Барс RS" становить близько 22 кг, а максимальна злітна маса — 135 кг при обсязі палива 95 літрів. Крейсерська швидкість оцінюється в 400–450 км/год, максимальна — до 620 км/год.

Також згадується ще один варіант ракети "Барс" зі злітною масою до 220 кг. За оцінками, лінійка може включати версії з різною потужністю бойової частини — від 22 до 105 кг.

За даними аналітиків Defence Express, це озброєння вже могло використовуватися під час ударів по Москві 17 травня та 18 червня цього року.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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