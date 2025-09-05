Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

США переглянуть 38-річний договір про ракети заради експорту важких ударних дронів.

Країни Східної Європи давно хотіли отримати американські БПЛА / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Трамп хоче продати Саудівській Аравії понад 100 дронів Reaper

Країни Східної Європи давно хотіли отримати американські БПЛА

Президент США Дональд Трамп має намір в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі. Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця та чотирьох осіб, знайомих із цим планом.

Зазначається, що Трамп хоче продати Саудівській Аравії понад 100 дронів Reaper. Ці безпілотники королівство запросило навесні 2025 року.

За словами джерел, цей крок може стати частиною угоди з продажу зброї на суму 142 мільярди доларів. Союзники США в Тихоокеанському регіоні та Європі також висловили зацікавленість у подібному озброєнні.

Співрозмовники агентства пояснили, що США зможуть обійти Угоду про режим контролю ракетних технологій, підписану 1987 року, завдяки тому, що ударні дрони будуть визначені як літальні апарати, подібні до винищувачів, а не як ракетні системи. Це дасть змогу Вашингтону продавати безпілотники ОАЕ та країнам Східної Європи, які давно хотіли отримати американські БПЛА.

Американський чиновник розповів журналістам, що нова політика дасть змогу компаніям General Atomics, Kratos (KTOS.O) і Anduril, які займаються виробництвом важких безпілотників, реєструвати свої продукти в Державному департаменті як товари для "іноземних військових продажів", спрощуючи експортні процедури.

Наразі Угода про режим контролю ракетних технологій забороняє США експортувати багато військових дронів до інших країн, якщо не буде надано вагоме обґрунтування з міркувань безпеки та покупець не погодиться використовувати зброю в суворій відповідності з міжнародним правом, нагадали в агентстві.

Чи готовий Путін закінчувати війну

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що в Росії є люди і в елітах, і серед військових, які не хочуть припинення війни, але якщо Путін скаже, що війна закінчується, то вони це підтримають.

"Тому все впирається в рішення Путіна. Якщо Трамп на Путіна подіє, тоді він на це піде. Якщо Путін діятиме більш раціонально, зокрема заради Трампа, шанс на припинення війни буде", - підкреслив він.

