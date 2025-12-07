Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

За словами Путіна, Росія не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.

Росія планує виробляти спільно з Індією ударні дрони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Мілітарний

Ключові факти:

Росія намагається залучити Індію до виробництва своїх дронів

Кремль відкриває двері для індійських трудових мігрантів, щоб закрити дефіцит робочої сили

Окупаційна влада Херсонщини також шукає співпраці з Індією

Росія дедалі активніше залучає Індію до власних економічних та військово-технічних проєктів, намагаючись компенсувати гострий дефіцит робочої сили та розширити виробничі можливості для війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 грудня.

Москва пропонує Індії виробляти російські дрони

Голова російського оборонного концерну "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що Кремль веде переговори з Нью-Делі щодо локалізації виробництва російських ударних безпілотників, зокрема "Ланцет", на території Індії.

Напередодні Володимир Путін в інтерв’ю India Today підкреслив, що Росія не лише продає Індії озброєння, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей. Він також стверджував, що Індія нібито використовує російські винищувачі Су‑57 та виробляє танки Т‑90 і ракети BrahMos у межах спільних проєктів.

Аналітики ISW вважають, що такі заяви можуть свідчити про спробу Кремля розширити співпрацю до спільного виробництва ударних дронів, які Росія потенційно планує застосовувати на українському фронті.

Додатковим сигналом стала інформація російських пропагандистів про прибуття до Індії делегації Смоленського центру FPV-дронів для "виконання завдань у межах стратегічного партнерства".

Росія відкриває двері індійським мігрантам

Паралельно Кремль намагається закрити внутрішній кадровий провал за рахунок індійських трудових мігрантів.

5 грудня віцепрем’єр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія готова прийняти "необмежену кількість" працівників з Індії відповідно до нової угоди про "мобільність робочої сили", підписаної в Нью-Делі. За його словами:

російській промисловості бракує 800 тис. працівників,

торгівлі, будівництву та сфері послуг — ще 1,5 млн.

Мантуров визнав, що Росії знадобиться понад рік, щоб створити інфраструктуру для прийому та оформлення індійських робітників.

Окупаційна влада Херсонщини теж шукає індійських працівників

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на інвестиційному форумі в Москві обговорював можливу співпрацю з індійськими партнерами.

За його словами, окупаційна влада хоче залучати індійських мігрантів для "посилення аграрного сектору" та інтегрувати захоплені території у "міжнародні торговельні коридори".

ISW зазначає, що Кремль намагається одночасно вирішити дві стратегічні проблеми:

нестачу робочої сили, спричинену мобілізацією та демографічним спадом;

потребу у збільшенні виробництва дронів, які відіграють ключову роль у війні проти України.

Для чого Путін прибув до Індії - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів Главреду, що візит Путіна до Індії не був реакцією на переговори з представниками США - його готували щонайменше пів року. Москва прагнула показати, що лишається окремим центром сили й може вести діалог і з Китаєм, і з Трампом, і з Індією.

Для Кремля ця поїздка важлива, адже Індія є глобальним гравцем. Попри дипломатичні жести, Нью-Делі не підтримує Москву в міжнародних форматах, але використовує контакти з РФ для торгу із Заходом. За словами Кулика, Індія хоче зрозуміти, чи ризики санкцій виправдані пропозиціями РФ, адже західні альтернативи у сфері зброї вона поки не отримала.

"У цій конкуренції за Індію між Заходом і Росією Захід ризикує програти. Індія може або зміцнити суб’єктність і зменшити залежність від Заходу, або поглибити співпрацю з країнами глобального Півдня та навіть переглянути відносини з Китаєм", - пояснив експерт.

Торговельна війна США та Індії - новини за темою

Нагадаємо, 6 серпня Білий дім оголосив про запровадження додаткових 25% мит проти Індії, через що загальний тариф зріс до 50% - рекордного рівня для торговельних партнерів США. Рішення стало відповіддю на продовження закупівель Індією російської нафти. Президент США Дональд Трамп заявив, що така позиція Нью-Делі заважає завершенню російсько-української війни.

У відповідь Індія призупинила переговори зі США щодо великого оборонного контракту. Заморожено угоди на суму 3,6 млрд доларів, зокрема щодо закупівлі бронемашин Stryker, ракет Javelin і літаків Boeing P8I.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п’ять партій для постачання у грудні від постачальників, які не під санкціями. Це сталося попри тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили покупки російського палива.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

