Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

Дар'я Пшеничник
7 грудня 2025, 09:54
392
За словами Путіна, Росія не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.
Россия Индия
Росія планує виробляти спільно з Індією ударні дрони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Мілітарний

Ключові факти:

  • Росія намагається залучити Індію до виробництва своїх дронів
  • Кремль відкриває двері для індійських трудових мігрантів, щоб закрити дефіцит робочої сили
  • Окупаційна влада Херсонщини також шукає співпраці з Індією

Росія дедалі активніше залучає Індію до власних економічних та військово-технічних проєктів, намагаючись компенсувати гострий дефіцит робочої сили та розширити виробничі можливості для війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 грудня.

Москва пропонує Індії виробляти російські дрони

Голова російського оборонного концерну "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що Кремль веде переговори з Нью-Делі щодо локалізації виробництва російських ударних безпілотників, зокрема "Ланцет", на території Індії.

відео дня

Напередодні Володимир Путін в інтерв’ю India Today підкреслив, що Росія не лише продає Індії озброєння, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей. Він також стверджував, що Індія нібито використовує російські винищувачі Су‑57 та виробляє танки Т‑90 і ракети BrahMos у межах спільних проєктів.

Аналітики ISW вважають, що такі заяви можуть свідчити про спробу Кремля розширити співпрацю до спільного виробництва ударних дронів, які Росія потенційно планує застосовувати на українському фронті.

Додатковим сигналом стала інформація російських пропагандистів про прибуття до Індії делегації Смоленського центру FPV-дронів для "виконання завдань у межах стратегічного партнерства".

Росія відкриває двері індійським мігрантам

Паралельно Кремль намагається закрити внутрішній кадровий провал за рахунок індійських трудових мігрантів.

5 грудня віцепрем’єр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія готова прийняти "необмежену кількість" працівників з Індії відповідно до нової угоди про "мобільність робочої сили", підписаної в Нью-Делі. За його словами:

  • російській промисловості бракує 800 тис. працівників,
  • торгівлі, будівництву та сфері послуг — ще 1,5 млн.

Мантуров визнав, що Росії знадобиться понад рік, щоб створити інфраструктуру для прийому та оформлення індійських робітників.

Окупаційна влада Херсонщини теж шукає індійських працівників

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на інвестиційному форумі в Москві обговорював можливу співпрацю з індійськими партнерами.

За його словами, окупаційна влада хоче залучати індійських мігрантів для "посилення аграрного сектору" та інтегрувати захоплені території у "міжнародні торговельні коридори".

ISW зазначає, що Кремль намагається одночасно вирішити дві стратегічні проблеми:

  • нестачу робочої сили, спричинену мобілізацією та демографічним спадом;
  • потребу у збільшенні виробництва дронів, які відіграють ключову роль у війні проти України.

Для чого Путін прибув до Індії - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів Главреду, що візит Путіна до Індії не був реакцією на переговори з представниками США - його готували щонайменше пів року. Москва прагнула показати, що лишається окремим центром сили й може вести діалог і з Китаєм, і з Трампом, і з Індією.

Для Кремля ця поїздка важлива, адже Індія є глобальним гравцем. Попри дипломатичні жести, Нью-Делі не підтримує Москву в міжнародних форматах, але використовує контакти з РФ для торгу із Заходом. За словами Кулика, Індія хоче зрозуміти, чи ризики санкцій виправдані пропозиціями РФ, адже західні альтернативи у сфері зброї вона поки не отримала.

"У цій конкуренції за Індію між Заходом і Росією Захід ризикує програти. Індія може або зміцнити суб’єктність і зменшити залежність від Заходу, або поглибити співпрацю з країнами глобального Півдня та навіть переглянути відносини з Китаєм", - пояснив експерт.

Торговельна війна США та Індії - новини за темою

Нагадаємо, 6 серпня Білий дім оголосив про запровадження додаткових 25% мит проти Індії, через що загальний тариф зріс до 50% - рекордного рівня для торговельних партнерів США. Рішення стало відповіддю на продовження закупівель Індією російської нафти. Президент США Дональд Трамп заявив, що така позиція Нью-Делі заважає завершенню російсько-української війни.

У відповідь Індія призупинила переговори зі США щодо великого оборонного контракту. Заморожено угоди на суму 3,6 млрд доларів, зокрема щодо закупівлі бронемашин Stryker, ракет Javelin і літаків Boeing P8I.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п’ять партій для постачання у грудні від постачальників, які не під санкціями. Це сталося попри тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили покупки російського палива.

Рекомендуємо також прочитати:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Технологии війна в Україні дрони війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

12:01Війна
ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:30Фронт
Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Останні новини

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

Реклама
08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

Реклама
23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

Реклама
16:05

Зникнуть зі столу першими: рецепт тарталеток з тунцем за 10 хвилин

15:48

"Будемо мстити, доне, жорстоко": Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендетуВідео

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти