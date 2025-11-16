Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

За його словами, сучасна гонка озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів.

Коли Путін буде змушений припинити війну

Що відомо:

Путін припинить війну лише тоді, коли втратить ілюзії про перемогу

Україна готова виробити до 20 мільйонів дронів наступного року за умови належного фінансування

Сучасна гонка озброєнь - це технології та масове виробництво дешевих безпілотників

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ключовим завданням нинішнього етапу війни є позбавлення ілюзій - як власних, так і російських. За його словами, Путін буде змушений припинити агресію лише тоді, коли стане очевидним, що перемога на полі бою неможлива, а ціна продовження війни перевищує ціну її завершення.

Про це він написав на своїй сторінці в X. Сибіга наголосив, що міжнародне співтовариство має достатньо ресурсів, аби змусити Росію зупинити агресію, проте потрібен перехід від стратегії "стільки, скільки буде потрібно" до "настільки сильно, наскільки це можливо".

Міністр підкреслив, що сучасна гонка озброєнь визначається не ядерною зброєю, а масовим виробництвом дешевих дронів. Україна, за умови належного фінансування, здатна виготовити до 20 мільйонів безпілотників вже наступного року, що може стати вирішальним фактором у війні.

"Ми перебуваємо в гонці з часом - як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна припинити війну", - зазначив Сибіга.

Чи може Путін завершити війну - думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ексклюзивному інтерв'ю Главреду заявив, що зараз російський диктатор Володимир Путін пішов на принцип і не керується будь-якою логікою. Для нього принципово за будь-яку ціну дотиснути Україну.

На його думку, коли Путін сам прийде до думки про те, що війна безперспективна, що більшого в ній він не отримає, він може дати команду зупинитися.

Прогнози щодо закінчення війни - останні новини

Як писав Главред, Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

При цьому виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.



Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

