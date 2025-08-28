https://glavred.net/world/deystvuet-v-polzu-rossii-prezident-portugalii-zayavil-chto-tramp-sovetskiy-agent-10693586.html Посилання скопійоване

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза виступив із гучною заявою про Дональда Трампа, назвавши президента США радянським та російським агентом. Про це він заявив під час виступу на молодіжному навчальному заході, передає Portugal Pulse.

Де Соуза заявив, що Трамп стоїть за новим стилем політичного лідерства, зосередженим на емоціях.

"Об'єктивно, верховний лідер провідної світової супердержави є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив де Соуза. відео дня

Президент Португалії наголосив, що цей союз не ґрунтується на дружбі чи економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці.

Дивіться відео заяви Марсело Ребело де Соуза про Трампа:

Він зауважив, що нове американське керівництво фактично стратегічно сприяло Росії, маючи на увазі дії президента США щодо війни в Україні.

За його словами, Сполучені Штати перейшли від ролі союзника однієї зі сторін до ролі арбітра, який прагне вести переговори лише з Росією, тоді як Україна та Європа були змушені добиватися своєї участі в останніх дискусіях.

