США припиняють фінансування України - Трамп оголосив важливе рішення щодо війни

Трамп заявив, що мирні переговори між Путіним та Зеленським ускладнюють "конфлікти особистостей", але США готові долучитися до гарантій безпеки для України.

Трамп зробив ряд важливих заяв щодо війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Які країни будуть гарантувати безпеку України

Про що Трамп говорив з Путіним

Чому Путін уникає переговорів із Зеленським

У понеділок 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що "конфлікти особистостей" ускладнюють мирні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив на брифінгу в Білому Домі, передає New York Post.

Гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки, проте фінансування України з боку США більше не здійснюватиметься.

Трамп нагадав про допомогу Україні від адміністрації Байдена, зазначивши суму у 350 мільярдів доларів. Він також підкреслив, що Зеленський вміло вибиває підтримку, адже під час кожного візиту за кордон отримує десятки мільярдів доларів.

"Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними що хоче", – додав Трамп.

Щодо гарантій безпеки для України Трамп зазначив, що конкретні деталі ще не обговорювалися.

"Якщо ми домовимося, ви не будете... Я не вірю, що у yас будуть великі проблеми, але ми підтримаємо це, бо я хочу, щоб люди перестали гинути", - зазначив Трамп.

Про що Трамп говорив з Путіним

Трамп розповів журналістам у Білому домі, що після зустрічі минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. На запитання про зміст розмови Трамп відповів, що кожна його бесіда з Путіним була конструктивною, але його обурює, коли після цього бомбардують Київ чи інші міста.

"Я думаю, що ми закінчимо війну. Це важко. Те, що він (російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін - ред.) поїхав до Аляски, нашої країни, я думаю, було важливою заявою про те, що він хоче це зробити. Йому (Путіну - ред.) було нелегко поїхати до Аляски, знаєте, приїхати сюди", - сказав Трамп, назвавши саміт "дуже успішним днем".

Крім того, він зазначив, що обговорював із Путіним питання обмеження ядерної зброї.

"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - вважає Трамп.

Чому Путін не хоче зустрічатись з Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не бажає зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через особисту неприязнь до нього. На пресконференції в понеділок Трамп відповів на запитання журналістів, що причина відмови Путіна полягає саме в цьому.

Яка ціль погроз Трампа

Як писав Главред, ультиматуми та встановлені дедлайни президента США Дональда Трампа, адресовані Росії та особисто Путіну, мають переважно тактичний характер. Про це в інтерв’ю Главреду зазначив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Він пояснив, що у Трампа існує багато мотивів. Як амбітний політик, якого деякі соціологи та психологи називають нарцисом, він прагне реалізувати власні обіцянки, виступити у ролі миротворця й завершити війну, яку, за його словами, вдалося б запобігти, якби тоді він перебував при владі.

"Цей "пунктик" у нього дійсно існує, але він підходить до нього не настільки прямолінійно і емоційно, як нам, можливо, хотілося б", - вказує політичний експерт.

