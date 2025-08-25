Рус
США припиняють фінансування України - Трамп оголосив важливе рішення щодо війни

Юрій Берендій
25 серпня 2025, 19:42оновлено 25 серпня, 20:23
Трамп заявив, що мирні переговори між Путіним та Зеленським ускладнюють "конфлікти особистостей", але США готові долучитися до гарантій безпеки для України.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Які країни будуть гарантувати безпеку України
  • Про що Трамп говорив з Путіним
  • Чому Путін уникає переговорів із Зеленським

У понеділок 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що "конфлікти особистостей" ускладнюють мирні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив на брифінгу в Білому Домі, передає New York Post.

"Чесно кажучи, я думав, що найпростішим буде конфлікт між Росією та Україною. Але виявилося, що це великі конфлікти особистостей. Таке буває. Але ми це зупинимо. Зрештою", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки, проте фінансування України з боку США більше не здійснюватиметься.

Трамп нагадав про допомогу Україні від адміністрації Байдена, зазначивши суму у 350 мільярдів доларів. Він також підкреслив, що Зеленський вміло вибиває підтримку, адже під час кожного візиту за кордон отримує десятки мільярдів доларів.

"Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними що хоче", – додав Трамп.

Щодо гарантій безпеки для України Трамп зазначив, що конкретні деталі ще не обговорювалися.

"Якщо ми домовимося, ви не будете... Я не вірю, що у yас будуть великі проблеми, але ми підтримаємо це, бо я хочу, щоб люди перестали гинути", - зазначив Трамп.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Інфографіка: Главред

Про що Трамп говорив з Путіним

Трамп розповів журналістам у Білому домі, що після зустрічі минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. На запитання про зміст розмови Трамп відповів, що кожна його бесіда з Путіним була конструктивною, але його обурює, коли після цього бомбардують Київ чи інші міста.

"Я думаю, що ми закінчимо війну. Це важко. Те, що він (російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін - ред.) поїхав до Аляски, нашої країни, я думаю, було важливою заявою про те, що він хоче це зробити. Йому (Путіну - ред.) було нелегко поїхати до Аляски, знаєте, приїхати сюди", - сказав Трамп, назвавши саміт "дуже успішним днем".

Крім того, він зазначив, що обговорював із Путіним питання обмеження ядерної зброї.

"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - вважає Трамп.

Чому Путін не хоче зустрічатись з Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не бажає зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через особисту неприязнь до нього. На пресконференції в понеділок Трамп відповів на запитання журналістів, що причина відмови Путіна полягає саме в цьому.

Яка ціль погроз Трампа

Як писав Главред, ультиматуми та встановлені дедлайни президента США Дональда Трампа, адресовані Росії та особисто Путіну, мають переважно тактичний характер. Про це в інтерв’ю Главреду зазначив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Він пояснив, що у Трампа існує багато мотивів. Як амбітний політик, якого деякі соціологи та психологи називають нарцисом, він прагне реалізувати власні обіцянки, виступити у ролі миротворця й завершити війну, яку, за його словами, вдалося б запобігти, якби тоді він перебував при владі.

"Цей "пунктик" у нього дійсно існує, але він підходить до нього не настільки прямолінійно і емоційно, як нам, можливо, хотілося б", - вказує політичний експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що для успішного протистояння російській агресії Україна щомісяця повинна отримувати від партнерів щонайменше 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Водночас спеціальний представник США Кіт Келлог висловив надію, що вже наступний День незалежності українці відзначатимуть у мирі та безпеці.

За словами Зеленського, наприкінці цього тижня запланована зустріч представників України та США, під час якої обговорюватимуться перспективи майбутніх переговорів із Росією.

Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималасяВідео

13:40

Де два лебеді на фото: тільки найуважніший помітить їх за 5 секунд

13:35

Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

