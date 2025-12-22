"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

Зірка Жіночого Кварталу назвала особливе місце для неї та обранця.

Ірина Сопонару чоловік - з чого почалися стосунки артистки з Різом / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru, пресслужба

Коротко:

Ірина Сопонару розповіла, з чого почалася її лавсторі з чоловіком-британцем

Які місця в Україні пара вважає особливими

Акторка і гумористка Ірина Сопонару, яка минулого року вийшла заміж за британця Різа, розповіла про улюблені місця для побачень. Вона зізналася, що відкрила для коханого багато романтичних локацій в Україні, які стали особливими для їхньої пари. Разом вони понад чотири роки й за цей час встигли чимало подорожувати країною. Своїм топом міст для побачень Ірина Сопонару поділилася на зйомках шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

"Ми з чоловіком дуже любимо ходити на побачення в ботанічний сад імені Гришка. Коли ми вперше туди пішли, я зробила такий класний пікнік, що мені здається, саме тоді він у мене закохався. Для нас це таке особливе місце", – прокоментувала Ірина Сопонару.

Окрім Києва, важливе значення в їхній історії кохання відіграє Львів. Саме там Різ освідчився акторці. Не менш знаковими для подружжя залишаються Чернівці – рідне місто Ірини, де вони взяли шлюб.

"Ми дуже любимо у Львові бувати. Це одне з наших найулюбленіших місць. У Львові він мені зробив пропозицію, тому для мене це теж дуже знакове місто. У Чернівці рекомендую приїжджати, там є дуже класні місця, дуже красиво", – додала зірка.

Ірина Сопонару чоловік - з чого почалися стосунки артистки з Різом / фото: instagram.com/irinasoponaru

Про персону: Ірина Сопонару Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

