"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

Анна Підгорна
22 грудня 2025, 15:44
Зірка Жіночого Кварталу назвала особливе місце для неї та обранця.
Ірина Сопонару з чоловіком
Ірина Сопонару чоловік - з чого почалися стосунки артистки з Різом / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru, пресслужба

Коротко:

  • Ірина Сопонару розповіла, з чого почалася її лавсторі з чоловіком-британцем
  • Які місця в Україні пара вважає особливими

Акторка і гумористка Ірина Сопонару, яка минулого року вийшла заміж за британця Різа, розповіла про улюблені місця для побачень. Вона зізналася, що відкрила для коханого багато романтичних локацій в Україні, які стали особливими для їхньої пари. Разом вони понад чотири роки й за цей час встигли чимало подорожувати країною. Своїм топом міст для побачень Ірина Сопонару поділилася на зйомках шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

"Ми з чоловіком дуже любимо ходити на побачення в ботанічний сад імені Гришка. Коли ми вперше туди пішли, я зробила такий класний пікнік, що мені здається, саме тоді він у мене закохався. Для нас це таке особливе місце", – прокоментувала Ірина Сопонару.

відео дня

Окрім Києва, важливе значення в їхній історії кохання відіграє Львів. Саме там Різ освідчився акторці. Не менш знаковими для подружжя залишаються Чернівці – рідне місто Ірини, де вони взяли шлюб.

"Ми дуже любимо у Львові бувати. Це одне з наших найулюбленіших місць. У Львові він мені зробив пропозицію, тому для мене це теж дуже знакове місто. У Чернівці рекомендую приїжджати, там є дуже класні місця, дуже красиво", – додала зірка.

Ірина Сопонару з чоловіком
Ірина Сопонару чоловік - з чого почалися стосунки артистки з Різом / фото: instagram.com/irinasoponaru

Дивіться шоу "Я люблю Україну" щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ та знову і знову переконуйтеся, скільки краси, тепла й приводів для гордості має наша країна.

Раніше Главред розповідав, що "холостяк" Олександр Терен публічно показав нову обраницю - після участі ветерана в романтичному реаліті-шоу його особисте життя викликає у фанатів підвищений інтерес.

Також шоумен-воїн Даніель Салем показав наслідки поранення на фронті. На знімальному майданчику йому знадобилася термінова допомога, яку йому надали медики, що приїхали на "швидкій".

Читайте також:

Про персону: Ірина Сопонару

Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ірина Сопонару
